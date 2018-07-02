24 липчанина отправятся в автопробег в честь 75-летия Курской битвы

Общественники посетят четыре района Липецкой области.

В августе в Липецкой области состоится автопробег в честь 75-летия победы в Курской битве, одном из знаковых сражений Великой Отечественной войны. В автопробеге примут участие 24 человека - члены общественных организаций и объединений Липецкой области патриотической направленности, значится в планах управления внутренней политики.



Маршрут акции будет пролегать через четыре района Липецкой области. Протяженность задачи составит один день или минимум 400 км пути. За это время общественники посетят четыре населенных пункта, где возложат цветы к братским могилам или памятникам. Там участников автопробега будут ждать школьники, готовые показать свои навыки в соревнованиях на время - «разборка-сборка автомата Калашникова». Победителей ждут призы стоимостью по 500 рублей.



Затраты на проведение акции оценили в 80 000 рублей. В эту сумму включили также сухой паек для участников проекта и аренду 12 автомобилей.