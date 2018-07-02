Общество

23 минуты назад

Сотрудник ДПС в Липецке экстренно помог доставить ребенка в больницу

4 657
#ДПС #помощь
Сотрудник ДПС в Липецке экстренно помог доставить ребенка в больницу

В минувшую пятницу, примерно в 6:30, старший лейтенант полиции, инспектор ДПС отдельного батальона ДПС ГИБДД Иван Гребенников нес службу на территории областного центра, в районе кольцевой развязки «Памятник танкистам». К дорожному полицейскому подъехал автомобиль «ВАЗ-2114», из-под капота которого шел дым.

Водитель попросил сотрудника ГИБДД помочь убрать неисправное транспортное средство с проезжей части. Во время беседы выяснилось, что житель Грязинского района везет маленького сына с подозрением на аппендицит в детскую областную больницу, а тут неожиданно произошла поломка автомобиля.  

Практически не было времени на ожидание «скорой помощи», жизни и здоровью ребенка угрожала серьезная опасность. Иван Гребенников принял решение экстренно доставить больного в лечебное учреждение. Посадив отца и больного ребенка в патрульный автомобиль, сотрудник дорожной полиции быстро довез их в областную детскую больницу.

Позднее, связавшись с отцом, Иван Гребенников узнал, что подозрение на аппендицит не подтвердилось, но ребенку требуется дальнейшее лечение. Отец маленького Тимура поблагодарил сотрудника липецкой Госавтоинспекции за экстренную помощь, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 


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#ДПС #помощь

Комментарии (4)

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ГОРОЖАНКА

3 минуты назад
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ :) ТАК ПРАВИЛЬНО, ЧЕМУ УДИВЛЯЕМСЯ ??? И Я БЫ ОТВЕЗЛА... А ЭТО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКОНА И ПРОСТО НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА. МНЕ ТОЖЕ ЧАСТО ГАИШНИКИ ПОМОГАЛИ. ДАЖЕ ЭКИПАЖ В НЕЗНАКОМОМ ГОРОДЕ ДОРОГУ ПОКАЗЫВАЛ... ОНИ ПРОСТО ЛЮДИ...ЕСТЬ ХОРОШИЕ И ЕСТЬ ПЛОХИЕ
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Все нормально.

5 минут назад
Естественно молодец!Что выполнил свою работу.И как им всем положено послужил народу.
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Игнат

13 минут назад
Молодец парень. Вот так проходят аттестацию, а не с тестами в лененской комнате. Представить к награда. А лучше выдать мремию. Толстые хряки в ментовской форме вам есть у кого поучиться.
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Новость в чём?

14 минут назад
Что ДПС - ник оказался человеком?
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