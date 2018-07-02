Сотрудник ДПС в Липецке экстренно помог доставить ребенка в больницу

В минувшую пятницу, примерно в 6:30, старший лейтенант полиции, инспектор ДПС отдельного батальона ДПС ГИБДД Иван Гребенников нес службу на территории областного центра, в районе кольцевой развязки «Памятник танкистам». К дорожному полицейскому подъехал автомобиль «ВАЗ-2114», из-под капота которого шел дым.

Водитель попросил сотрудника ГИБДД помочь убрать неисправное транспортное средство с проезжей части. Во время беседы выяснилось, что житель Грязинского района везет маленького сына с подозрением на аппендицит в детскую областную больницу, а тут неожиданно произошла поломка автомобиля.

Практически не было времени на ожидание «скорой помощи», жизни и здоровью ребенка угрожала серьезная опасность. Иван Гребенников принял решение экстренно доставить больного в лечебное учреждение. Посадив отца и больного ребенка в патрульный автомобиль, сотрудник дорожной полиции быстро довез их в областную детскую больницу.

Позднее, связавшись с отцом, Иван Гребенников узнал, что подозрение на аппендицит не подтвердилось, но ребенку требуется дальнейшее лечение. Отец маленького Тимура поблагодарил сотрудника липецкой Госавтоинспекции за экстренную помощь, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.