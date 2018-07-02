Общество

26 минут назад

В Липецке отремонтируют более 70 детских площадок

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#ремонт #детская площадка
В Липецке отремонтируют более 70 детских площадок

В дефектной ведомости — почти 180 пунктов работ.

Управление капитального ремонта Липецка ищет подрядчика на ремонт детских площадок в городских дворах. Благоустройство зон семейных игр оценили в 495 232 рубля.

В дефектной ведомости работ — почти 180 пунктов, а в списке мест ремонта — свыше 70 адресов. Специалисты проведут ремонт дворов на улицах Пархоменко, Энгельса, Либкнехта, Гагарина, Вавилова, Рыбалко, Тельмана, Небесной, Меркулова, Бунина, Катукова, Теперика, Стаханова, Смородина, Депутатской, 15 микрорайон, Хмельницкого, Папина, Индустриальной, Космонавтов, Киевская, Натуралистов, Прокатная, Дзержинского, Макарова, Жуковского, Краснознаменная, Левоневского, Фабричной, Громовой, 8 Марта, Мичурина, Звездной, Циолковского, Полиграфической, Терешковой, Московской, Черноземной, 9 микрорайон, Титова, на проспектах Победы и проезде Осеннем, в сквере НЛМК, проспекте 60 лет СССР, Сиреневом проезде и бульварах Есенина и Шубина, в сквере 60 лет СССР.

Чаще всего на детских площадках сломаны скамейки, их сидения; страдают качели, даже их крепления; пропадают болты; выходят из строя амортизаторы балансировок мини-качелей; ломают платформы каруселей; некоторые из каруселей вырваны из земли. При успешном завершении торгов детских площадки во дворах обновят к кону августа. Ремонт оплатят из бюджета Липецка.
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#ремонт #детская площадка

Комментарии (1)

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Благодарный житель

5 минут назад
Хочу сказать большое спасибо пенсионерам дома по улице Шевченко д.4!!! Только благодаря им с нашего двора убрали старую детскую горку. Только наши старенькие дедушки ремонтируют скамейки, сделали навес над столом. Спасибо им за благоустройство нашего двора! Шевченко 4 опять не вошла в перечень улиц по благоустройству двора! Очень жаль
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