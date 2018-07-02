Двор в центре Липецка зарастает в грязи

Рядом с мусором - детская площадка.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома 30 по улице Неделина. По их словам, двор в самом центре Липецка в буквальном смысле зарастает в грязи - мусор не вывозят около месяца, и с наступлением жары к неприглядной картине добавился запах.



- Мусорка располагается внутри двора, рядом в пяти метрах детская площадка, - рассказал GOROD48 Олег Бойко. - Ещё 23 июня я отправил обращение в Советскую прокуратуру по электронной почте, но пока мер никаких.



Обслуживанием дома занимается ООО «ЛУК», и до 1 июля вывоз мусора находился в ведении управляющей компании.



- У нас ежедневный вывоз ТБО, вывоз крупногабаритного мусора - 2 раза в неделю, - пояснили в ООО «ЛУК». - Чтобы мусор не вывозили неделями, мы такого ещё не видели, тогда бы дом было не видно за мусором!



Но на всякий случай в «управлявшке» попросили переслать обращение читателей и обещали разобраться в ситуации.