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Двор в центре Липецка зарастает в грязи

6 819
#ЖКХ
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Двор в центре Липецка зарастает в грязи

Рядом с мусором - детская площадка.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома 30 по улице Неделина. По их словам, двор в самом центре Липецка в буквальном смысле зарастает в грязи - мусор не вывозят около месяца, и с наступлением жары к неприглядной картине добавился запах.

- Мусорка располагается внутри двора, рядом в пяти метрах детская площадка, - рассказал GOROD48 Олег Бойко. - Ещё 23 июня я отправил обращение в Советскую прокуратуру по электронной почте, но пока мер никаких.

Обслуживанием дома занимается ООО «ЛУК», и до 1 июля вывоз мусора находился в ведении управляющей компании.

- У нас ежедневный вывоз ТБО, вывоз крупногабаритного мусора - 2 раза в неделю, - пояснили в ООО «ЛУК». - Чтобы мусор не вывозили неделями, мы такого ещё не видели, тогда бы дом было не видно за мусором!

Но на всякий случай в «управлявшке» попросили переслать обращение читателей и обещали разобраться в ситуации.
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6 819
#ЖКХ
2

Комментарии (6)

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регион42

9 минут назад
Не посторонний, присоединяюсь. Липецк стал помойкой,в прямом,и переносном смысле
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Хахахахахаха

13 минут назад
Срач везде это прорыв товарищи)
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Все по плану

22 минуты назад
Идет с ускорением превращение Липецка в Пипецк.
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зимородок

32 минуты назад
А сотню с человека - отдай!
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Не посторонний

37 минут назад
по-моему такая картина в каждом дворе Липецка.
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***

38 минут назад
Ушинского дом 18 уже месяц мусор не убирают, УЖАС. Мусор растет вместе с ценой.
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