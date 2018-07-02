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Керимов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во Франции
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В пятницу [29 июня] господину Керимову вернули паспорт, и он вернулся в Россию.
Российский сенатор Сулейман Керимов получил назад паспорт РФ и вернулся в Россию после снятия с него обвинений в отмывании денег и укрывании от уплаты налогов, - сообщили РИА-Новости в канцелярии РФ в южном французском городе Вильфранш-сюр-Мер.
"На прошлой неделе был суд, с него сняли обвинения. В пятницу ему должны были вернуть паспорт, и он должен был вернуться в Россию. Он уже в России", — сказал собеседник.
Он добавил, что залог, который был внесён за Керимова, будет возвращён ему позже.
В четверг адвокат Керимова Никита Сычев сообщил, что все обвинения, предъявленные во Франции его подзащитному, сняты. Он также отметил, что паспорт и залог Керимову должны вернуть в ближайшее время.
Российский миллиардер с ноября прошлого года находился под следствием во Франции. Ему предъявлялись обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном Берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода была ограничена, в частности ему было запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.
"На прошлой неделе был суд, с него сняли обвинения. В пятницу ему должны были вернуть паспорт, и он должен был вернуться в Россию. Он уже в России", — сказал собеседник.
Он добавил, что залог, который был внесён за Керимова, будет возвращён ему позже.
В четверг адвокат Керимова Никита Сычев сообщил, что все обвинения, предъявленные во Франции его подзащитному, сняты. Он также отметил, что паспорт и залог Керимову должны вернуть в ближайшее время.
Российский миллиардер с ноября прошлого года находился под следствием во Франции. Ему предъявлялись обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном Берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода была ограничена, в частности ему было запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.
227