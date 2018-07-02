Больше всего денег липчан тратят на дороги и строительство

Система подсчитала траты ведомств с начала года.

Единая информационная система в сфере закупок представила данные топ-рейтинга государственных заказчиков за первые шесть месяцев 2018 года. Казалось, что с начала года бюджетные деньги в Липецкой области тратят в основном на строительство, благоустройство и дороги.



Управление главного смотрителя Липецка сохранило лидирующую позицию, занятую в мае. Ведомство с начала года освоило уже 1,066 млрд рублей. Второе место занимает городское управление строительства и потраченные 883 млн рублей. Топ-3 замыкает дорожное агентство Липецкой области с соглашениями на почти 850 млн рублей. Четвертая строчка осталась за управлением здравоохранения, освоившем с первом полугодии 470,5 млн рублей. Пятерку лидеров замыкает 347 млн рублей, потраченных аэропортом «Липецк».



Самым дорогим контрактом в первом полугодии стало соглашение управления строительства Липецка. Ведомство заказало за 520,5 млн рублей строительство школы в 30-31 микрорайонах. 375,1 рублей за раз освоило управление главного смотрителя Липецка, оформив договор на ремонт автомобильных дорог: улица имени Ю.А.Гагарина (от улицы имени К.Э.Циолковского до улицы имени В.И.Ленина, включая площадь Авиаторов), улица Опытная (от улицы шоссе Лебедянское до улицы Агрономическая), проезд Боевой (от улицы Опытная до пересечения с улицей имени А.Г.Железнякова), участок автомобильной дороги от Усманской трассы до улицы имени Ф.А.Полетаева (Заречье). Топ-3 по максимальной сумме контракта замыкает и реконструкция автомобильной дороги "Липецк — Данков» за 149 млн рублей, заключенного региональным дорожным агентством.



Чаще всего в Липецкой области проводят аукционы врачи. В топ-30 по количеству закупок в Липецкой области — 28 учреждений здравоохранения и отраслевое управление. С начала года только областная клиническая оформила 386 тендеров, чуть меньше - онкологический диспансер (361) и больница №3 «Свободный сокол» (305).