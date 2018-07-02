В Липецкой области небольшие дожди и до +27

В ближайшие трое суток под влиянием атлантического циклона на территории Липецкой области ожидается характерная для этого времени года погода с небольшими кратковременными дождями. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что около климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем температура составит от 22 до 27 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +10 до +12 градусов, днем от 24 до 26 градусов тепла.

3 июля стал самым теплым в Липецке в 1959 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 1 градус тепла.