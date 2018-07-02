Общество

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Сергей Иванов: «Я - за пенсионную реформу!»

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#Сергей Иванов #пенсионная реформа
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Сергей Иванов: «Я - за пенсионную реформу!»

Глава Липецка считает, что если оставить все, как есть, то у нынешней молодежи не будет обеспеченной государством старости.

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Сегодня на брифинге в администрации Липецка глава города ответил на вопрос о грядущей пенсионной реформе, которая уже сплотила оболваненное пропагандой общество в его антипатии к предложенной кабинетом министров Дмитрия Медведева концепции увеличения возраста выхода на пенсию для женщин - на восемь лет, для мужчин - на пять.

- Даже предлагаемая пенсионная реформа, и это - не окончательный вариант, - учитывает и выслугу лет, и льготы. Да и тех, кто попадет под пенсионную реформу, будет не так уже и много. Но в то же время мы должны четко понимать, что хотим получить. Нас может постигнуть крах или же мы будем жить в прогнозируемом ритме. Более того, сегодня 30 процентов жителей страны - пенсионеры, а трудоспособного населения - чуть больше 40 процентов.

Я со многими молодыми людьми общался, и они понимают, что те отчисления, что делает сейчас молодежь, они уходят на содержание тех, кто уже на пенсии. И молодым людям не известно, будет ли у них такое пенсионное будущее.

- Правительство Дмитрия Медведева уже предлагало нам пенсионные реформы. И потом забывало о них. Можно ли ему доверять еще одну? - спросил корреспондент GOROD48.

- Я не то что уверен… Для того, чтобы все получилось, надо сесть за стол переговоров и составить планы на будущее. Надо исходить из возможностей, из цифр. У нас по Липецку пенсионные выплаты в год составляют 30 миллиардов рублей. А отчисления работодателей в Пенсионный фонд - меньше 20 миллиардов. Более десяти миллиардов рублей - непокрытая разница. Как покрыть эту разницу? - сказал глава Липецка.

- За счет уменьшения воровства, сокращения убыточных проектов...

- Это, безусловно, должно учитываться. Но в то же время надо быть реалистами. А популизм… Он хороший, этот популизм. Но за ним должна стоять уверенность в будущем, - сказал Сергей Иванов

Глава Липецка, по его словам, готов говорить о пенсионной реформе с каждым. Готов убеждать в том, что эта реформа очень важна как людям, так и государству.
84 1448
#Сергей Иванов #пенсионная реформа
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Комментарии (84)

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Житель

1 минуту назад
Пенсионная реформа должна состоять прежде всего в пересмотре источников формирования пенсионных выплат, а возраст выхода на пенсию - в последнюю очередь.
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ГОРОЖАНИН

1 минуту назад
Чиновники это преступники их надо судить по закону и что бы ни один не ушел от ответственности за не правильно принятые решения . КЛОПЫ КРОВОСОСУЩИЕ НА ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ РАБОТЯГ.
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WAX

2 минуты назад
Разве он может быть против, кто против там не работают там и сажают баранов чтобы блеяли всем стадом.
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Команда №13

6 минут назад
Мало состоять в родстве с" Тербунатором"-губернатором,надобно ещё и мозги иметь,Хер-мэр -глупец!!!!
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???

7 минут назад
На фотке Иванов что делает? Какает?
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дядя Вова

8 минут назад
Хотите получить простой и ясный ответ от меня? Так задайте мне его, а то крысы возле меня что-то не те вопросы мне подсовывают. Да и ответы подозрительные.....
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@

11 минут назад
А в Чечне не будут поднимать пенсионный возраст,потому что берегут свое население и платить им будут Россиянцы из своих карманов
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Сирия и выдуманные ЛДНР

11 минут назад
Соглашайтесь братья со всеми повышениями!!! Ведь они пойдут и нам чтобы есть, пить и закусывать. Нам не хватает помощи!!! Вот подумайте, вы сможете выжить если на семью из трех человек на два дня дают всего 1 килограмм говядины или свинины (ЛДНР)??? Наши дети, как последние нищеброды, ходят с прошлогодним айфоном и смарт-часы у них не в 2018 году выпущенные. Верьте вашим чиновникам, они наши лучшие друзья!!!
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Да

12 минут назад
как проголосовали 72%, так и получили ... Им пенсия не нужна, не заслужили...
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Узбек

12 минут назад
Хватит мусолить.закройте коментарии
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