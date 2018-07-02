Сергей Иванов: «Я - за пенсионную реформу!»

Глава Липецка считает, что если оставить все, как есть, то у нынешней молодежи не будет обеспеченной государством старости.

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Сегодня на брифинге в администрации Липецка глава города ответил на вопрос о грядущей пенсионной реформе, которая уже сплотила оболваненное пропагандой общество в его антипатии к предложенной кабинетом министров Дмитрия Медведева концепции увеличения возраста выхода на пенсию для женщин - на восемь лет, для мужчин - на пять.



- Даже предлагаемая пенсионная реформа, и это - не окончательный вариант, - учитывает и выслугу лет, и льготы. Да и тех, кто попадет под пенсионную реформу, будет не так уже и много. Но в то же время мы должны четко понимать, что хотим получить. Нас может постигнуть крах или же мы будем жить в прогнозируемом ритме. Более того, сегодня 30 процентов жителей страны - пенсионеры, а трудоспособного населения - чуть больше 40 процентов.



Я со многими молодыми людьми общался, и они понимают, что те отчисления, что делает сейчас молодежь, они уходят на содержание тех, кто уже на пенсии. И молодым людям не известно, будет ли у них такое пенсионное будущее.



- Правительство Дмитрия Медведева уже предлагало нам пенсионные реформы. И потом забывало о них. Можно ли ему доверять еще одну? - спросил корреспондент GOROD48.



- Я не то что уверен… Для того, чтобы все получилось, надо сесть за стол переговоров и составить планы на будущее. Надо исходить из возможностей, из цифр. У нас по Липецку пенсионные выплаты в год составляют 30 миллиардов рублей. А отчисления работодателей в Пенсионный фонд - меньше 20 миллиардов. Более десяти миллиардов рублей - непокрытая разница. Как покрыть эту разницу? - сказал глава Липецка.



- За счет уменьшения воровства, сокращения убыточных проектов...



- Это, безусловно, должно учитываться. Но в то же время надо быть реалистами. А популизм… Он хороший, этот популизм. Но за ним должна стоять уверенность в будущем, - сказал Сергей Иванов



Глава Липецка, по его словам, готов говорить о пенсионной реформе с каждым. Готов убеждать в том, что эта реформа очень важна как людям, так и государству.