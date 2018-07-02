Общество

39 минут назад

Цены на авиатопливо в Липецке выросли на 10%

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#цена #керосин #аэропорт
Цены на авиатопливо в Липецке выросли на 10%

Стоимость в Воронеже скакнула почти на 50%!

Федеральное агентство воздушного транспорта России представило данные ежемесячного мониторинга стоимости авиатоплива в аэропортах страны. В среднем по России цена энергоресурса увеличилась на 2,76% рублей и составила 50 872 рубля.

В Липецке стоимость керосина за июнь выросла на 4 477 рублей, или 10%, и составила 49 073 рубля. Это не самый высокий рост цены на ресурс в первый месяц лета в Центральном Черноземье.

Так, в Воронеже предлагают заправиться на 16,6%-49,9% дороже, чем в мае, или за примерно 47 000 рублей. В Тамбове рост составил 27,7%, а цена достигла 50 678 рублей. Топливо в Белгороде подорожало на 6,3% до 49 200 рублей.
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#цена #керосин #аэропорт

Комментарии (3)

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Нааассать

51 секунду назад
На все
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Игорь

7 минут назад
А зарплата нет!
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)))))

10 минут назад
гооооЛ!!!!!!!!
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