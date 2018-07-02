Путин продлил ограничения на транзит товаров с Украины

Президент России Владимир Путин продлил действие указа о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через российскую территорию.





Соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.



С начала 2016 года Москва запретила транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины, в отношении которых в России применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в санкционный перечень.



С июля 2016 года этот запрет расширили в отношении таких товаров с Украины, идущих в Казахстан и Киргизию через российскую территорию. После этого Киев обвинил Москву в блокировании транзита украинских товаров и нарушении норм ВТО.



В январе действие указа продлили до 30 июня 2018 года. Как заявили в правительстве, Россия может снять запрет на транзит товаров с Украины в Евразийский экономический союз, если будет возможность прослеживать весь их путь.

Россия продлила до конца года запрет на перевозки через территорию страны определенных товаров с Украины в Казахстан и Киргизию, - передает РИА-Новости Соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.С начала 2016 года Москва запретила транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины, в отношении которых в России применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в санкционный перечень.С июля 2016 года этот запрет расширили в отношении таких товаров с Украины, идущих в Казахстан и Киргизию через российскую территорию. После этого Киев обвинил Москву в блокировании транзита украинских товаров и нарушении норм ВТО.В январе действие указа продлили до 30 июня 2018 года. Как заявили в правительстве, Россия может снять запрет на транзит товаров с Украины в Евразийский экономический союз, если будет возможность прослеживать весь их путь.