В России

42 минуты назад

Путин продлил ограничения на транзит товаров с Украины

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#Путин #Россия #Украина
Путин продлил ограничения на транзит товаров с Украины

Президент России Владимир Путин продлил действие указа о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через российскую территорию.

Россия продлила до конца года запрет на перевозки через территорию страны определенных товаров с Украины в Казахстан и Киргизию, - передает РИА-Новости.

Соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

С начала 2016 года Москва запретила транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины, в отношении которых в России применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в санкционный перечень.

С июля 2016 года этот запрет расширили в отношении таких товаров с Украины, идущих в Казахстан и Киргизию через российскую территорию. После этого Киев обвинил Москву в блокировании транзита украинских товаров и нарушении норм ВТО.

В январе действие указа продлили до 30 июня 2018 года. Как заявили в правительстве, Россия может снять запрет на транзит товаров с Украины в Евразийский экономический союз, если будет возможность прослеживать весь их путь.
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#Путин #Россия #Украина

Комментарии (1)

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Иван

28 минут назад
Все правильно.Нужно не ограничивать.А прекратить транзит.Пусть нацики улиток транзитируют в Европу
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