Общество
41 минуту назад
В Липецке предлагают открыть кабинеты помощи ТОС
Липчане настроены скептично.
Управление Советским округом администрации Липецка решило выяснить у горожан, нужны ли в региональном центре кабинеты методической поддержки для товариществ собственников жилья. Свое мнение липчане могут высказать на «Портале неравнодушных».
- В настоящее время продолжается развитие системы ТОС в городе Липецке. Члены Советов общественных самоуправлений сталкиваются с необходимостью юридических консультаций, информационной поддержки, нуждаются в организационной помощи при проведении мероприятий и подчас не имеют доступа к оргтехнике, информационным и справочным системам. При управлениях территориальными округами города Липецка возможно создать методические кабинеты, работа которых решала бы данные проблемы. С целью определения общественного мнения по данному вопросу, просим вас высказаться. Поддерживаете ли вы создание методических кабинетов для ТОС? - спрашивают чиновники.
Активисты площадки уже начали голосование по вопросу. Свое мнение высказал Александр Правов: «Больше кабинетов, хороших и разных! Проблема, только в том, что очень мало молодёжи увлечена ТОС, и к сожалению, по множеству причин!». Высказывание пользователя собирает одобрения.
Выразить свое мнение о необходимости кабинетов помощи ТОС можно до 30 июля.
- В настоящее время продолжается развитие системы ТОС в городе Липецке. Члены Советов общественных самоуправлений сталкиваются с необходимостью юридических консультаций, информационной поддержки, нуждаются в организационной помощи при проведении мероприятий и подчас не имеют доступа к оргтехнике, информационным и справочным системам. При управлениях территориальными округами города Липецка возможно создать методические кабинеты, работа которых решала бы данные проблемы. С целью определения общественного мнения по данному вопросу, просим вас высказаться. Поддерживаете ли вы создание методических кабинетов для ТОС? - спрашивают чиновники.
Активисты площадки уже начали голосование по вопросу. Свое мнение высказал Александр Правов: «Больше кабинетов, хороших и разных! Проблема, только в том, что очень мало молодёжи увлечена ТОС, и к сожалению, по множеству причин!». Высказывание пользователя собирает одобрения.
Выразить свое мнение о необходимости кабинетов помощи ТОС можно до 30 июля.
Любовь
ВЕСНА