Общество

41 минуту назад

В Липецке предлагают открыть кабинеты помощи ТОС

2 384
#ТОС #опрос
В Липецке предлагают открыть кабинеты помощи ТОС

Липчане настроены скептично.

Управление Советским округом администрации Липецка решило выяснить у горожан, нужны ли в региональном центре кабинеты методической поддержки для товариществ собственников жилья. Свое мнение липчане могут высказать на «Портале неравнодушных».

- В настоящее время продолжается развитие системы ТОС в городе Липецке. Члены Советов общественных самоуправлений сталкиваются с необходимостью юридических консультаций, информационной поддержки, нуждаются в организационной помощи при проведении мероприятий и подчас не имеют доступа к оргтехнике, информационным и справочным системам. При управлениях территориальными округами города Липецка возможно создать методические кабинеты, работа которых решала бы данные проблемы. С целью определения общественного мнения по данному вопросу, просим вас высказаться. Поддерживаете ли вы создание методических кабинетов для ТОС? - спрашивают чиновники.

Активисты площадки уже начали голосование по вопросу. Свое мнение высказал Александр Правов: «Больше кабинетов, хороших и разных! Проблема, только в том, что очень мало молодёжи увлечена ТОС, и к сожалению, по множеству причин!». Высказывание пользователя собирает одобрения.

Выразить свое мнение о необходимости кабинетов помощи ТОС можно до 30 июля.
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#ТОС #опрос

Комментарии (2)

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Любовь

6 минут назад
Журналист все перепутал. НЕ путайте ТСЖ и ТОС. Это разные объединения граждан. У них разные задачи.
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ВЕСНА

26 минут назад
Всегда нужно обращаться к юристам, специализирующимся в сфере ЖКХ-вот они, подскажут, что делать, а не разводить * , толку от них будет,как от Липецкого центра занятости.
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