Общество
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Станиславу Говорухину в Липецке посвятят кинолекторий
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Ведущий вечера расскажет о личной встрече с режиссером.
4 июля в областном центре культуре, кино и народного творчества состоится кинолекторий, посвященный Станиславу Говорухину. На встрече в 19.00 в кинозале ведущий Алексей Колбаско, главный специалист отдела проката фильмов и репертуарного планирования, расскажет о своей личной встрече со режиссером.
- Недавно от нас ушел Станислав Сергеевич Говорухин. Есть такое мнение, что талантливый человек талантлив во всем. Это утверждение, несомненно, в полной мере относится и к Станиславу Говорухину – режиссеру, продюсеру, сценаристу, публицисту, актеру, политику, наконец, - считают в ОЦКНТ.
После обсуждения зрителям предложат посмотреть остросюжетный детектив режиссера «Weekend»(16+), снятый в 2013 году. Вход свободный.
Станислав Говорухин (29 марта 1936, Березники, Свердловская область, РСФСР, СССР — 14 июня 2018, Барвиха, Московская область, Россия) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель.
Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации (1994—2003, 2005—2018), председатель Комитета Государственной думы по культуре (2011—2018). Член всероссийской политической партии «Единая Россия» (2005—2018). Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1986). Народный артист Российской Федерации (2006).
Фото: https://img.gazeta.ru
- Недавно от нас ушел Станислав Сергеевич Говорухин. Есть такое мнение, что талантливый человек талантлив во всем. Это утверждение, несомненно, в полной мере относится и к Станиславу Говорухину – режиссеру, продюсеру, сценаристу, публицисту, актеру, политику, наконец, - считают в ОЦКНТ.
После обсуждения зрителям предложат посмотреть остросюжетный детектив режиссера «Weekend»(16+), снятый в 2013 году. Вход свободный.
Станислав Говорухин (29 марта 1936, Березники, Свердловская область, РСФСР, СССР — 14 июня 2018, Барвиха, Московская область, Россия) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель.
Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации (1994—2003, 2005—2018), председатель Комитета Государственной думы по культуре (2011—2018). Член всероссийской политической партии «Единая Россия» (2005—2018). Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1986). Народный артист Российской Федерации (2006).
Фото: https://img.gazeta.ru
4 227
Веня
кибальчиш
кибальчиш
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