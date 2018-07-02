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Нижний парк каждое воскресенье лета будет окунаться в атмосферу XIX века

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#концерт #оркестр #музыка
Нижний парк каждое воскресенье лета будет окунаться в атмосферу XIX века

Симфонический оркестр разработал специальную программу музыкальных вечеров.

Липецкий Дом музыки вместе с парками города подготовил для гостей рекреационных зон специальную программу летних музыкальных вечеров. Для липчан в Нижнем парке будут выступать джазовый оркестр (по пятницам, с 19 часов), который представит свою традиционную эстрадную программу, и симфонический оркестр, в репертуаре которого постарались воплотить атмосферу курортного Липецка, его культурной жизни в XIX веке.

- Специально для программы вечеров в Нижнем парке эксклюзивный репертуар выступлений нашего симфонического оркестра составлен из полек, вальсов, галопов и полонезов, которые звучали в Липецке в XIX веке. Это время было расцветом культурной жизни в городе. В Нижнем парке выступали оркестр Преображенского полка и солисты Имперского театра, - уточнила художественный руководитель Дома музыки Наталья Сосновская. - Гости Нижнего парка с 19 часов каждое воскресенье до конца лета смогут услышать не только музыку, но и оперетты в исполнении липецких солистов.

Выступления музыкантов будут до конца лета идти в Нижнем парке по пятницам и воскресеньям. Кроме того, живой звук можно услышать и в парке «Быханов сад», но график концертов под открытым небом стоит уточнять на сайте организации — четкого плана выступлений нет.
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#концерт #оркестр #музыка

Комментарии (1)

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25 минут назад
Цена на транспорт всё равно выросла до 24 рубля, роялями её не снизить.
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