В России могут начать блокировать краденые телефоны

Для борьбы с кражами телефонов и серым ввозом устройств может появиться специальная система контроля телефонов по уникальным кодам IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования).
Для борьбы с кражами телефонов и серым ввозом устройств может появиться специальная система контроля телефонов по уникальным кодам IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования). Операторы связи не будут обслуживать такие телефоны, попавшие в специально созданный черный список. Такое предложение содержит концепция контроля за мобильными устройствами («Ведомости» ознакомились с копией). Ее подготовил экспертный совет при правительстве, а временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества на прошлой неделе рассмотрела и поддержала эту концепцию, - говорится в сообщении Совета Федерации.
Компании-импортеры и люди, купившие телефоны за границей, будут регистрировать их в специальной базе IMEI (ее предстоит создать, оператор пока не выбран), - говорится в документе.
Зарегистрировать их можно будет в салонах связи или на специальном портале, - пишут "Ведомости"
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