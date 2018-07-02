В Липецке «Митсубиси» врезалась в столб

В автомобиле пострадали два человека

На улице Сырской в Липецке автомобиль "Митсубиси" врезался в столб.



Автомобиль занесло, развернуло, водитель не справился с управлением и задней часть угодил в столб.



Пострадали два человека - мужчина и женщина средних лет. Оба госпитализированы.

