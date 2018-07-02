Происшествия
9 минут назад
В Липецке «Митсубиси» врезалась в столб
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В автомобиле пострадали два человека
На улице Сырской в Липецке автомобиль "Митсубиси" врезался в столб.
Автомобиль занесло, развернуло, водитель не справился с управлением и задней часть угодил в столб.
Пострадали два человека - мужчина и женщина средних лет. Оба госпитализированы.
Автомобиль занесло, развернуло, водитель не справился с управлением и задней часть угодил в столб.
Пострадали два человека - мужчина и женщина средних лет. Оба госпитализированы.
236