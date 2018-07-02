Происшествия

9 минут назад

В Липецке «Митсубиси» врезалась в столб

236
#дтп
1
В Липецке «Митсубиси» врезалась в столб

В автомобиле пострадали два человека

На улице Сырской в Липецке автомобиль "Митсубиси" врезался в столб.

Автомобиль занесло, развернуло, водитель не справился с управлением и задней часть угодил в столб.

Пострадали два человека - мужчина и женщина средних лет. Оба госпитализированы.
img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
236
#дтп
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке из-за короткого замыкания заполыхал автосервис
#пожар #короткое замыкание
3
В Липецке из-за короткого замыкания заполыхал автосервис

сегодня, 10:08

Происшествия
Жуткая авария в Липецкой области: погибли пять человек
#авария #ДТП
184
Жуткая авария в Липецкой области: погибли пять человек

вчера, 19:53

Происшествия
Спасатели предупреждают о надвигающейся грозе
#гроза
66
Спасатели предупреждают о надвигающейся грозе

вчера, 12:52

Происшествия
36-летний мужчина погиб в ночном пожаре
#пожар
1
36-летний мужчина погиб в ночном пожаре

вчера, 09:08

Происшествия
В реке Дон утонул мужчина
#Данков
10
В реке Дон утонул мужчина

30.06.2018 22:13

Происшествия
Ельчане продолжают испытывать судьбу на Каракумском мосту
#Елец #Каракумский мост
18
Ельчане продолжают испытывать судьбу на Каракумском мосту

30.06.2018 20:07

Происшествия