В Липецке состоится вечер памяти Высоцкого

Знаменитый поэт, актер и музыкант ушел от нас 38 лет назад.

25 июля в Липецке состоится вечер памяти Владимира Высоцкого. Встречу в центральной городской библиотеке назвали «Я, конечно, вернусь...».



Памятный вечер будет представлять из себя серию выступлений в формате свободного микрофона. Известные липецкие барды исполнят хиты и их любимые песни из репертуара поэта, актера и музыканта. Вход свободный. Начало вечера памяти в 17 часов.



Владимир Высоцкий (25 января 1938, Москва — 25 июля 1980, Москва) — советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен; автор прозаических произведений и сценариев. Лауреат Государственной премии СССР («за создание образа Жеглова в телевизионном художественном фильме „Место встречи изменить нельзя“ и авторское исполнение песен», 1987, посмертно). По некоторым оценкам, Высоцкий, занимающий одно из центральных мест в истории русской культуры XX века, «оказал сильное влияние на формирование взглядов своих современников и последующих поколений».