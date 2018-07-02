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В Липецке состоится вечер памяти Высоцкого

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#Высоцкий #вечер памяти
В Липецке состоится вечер памяти Высоцкого

Знаменитый поэт, актер и музыкант ушел от нас 38 лет назад.

25 июля в Липецке состоится вечер памяти Владимира Высоцкого. Встречу в центральной городской библиотеке назвали «Я, конечно, вернусь...».

Памятный вечер будет представлять из себя серию выступлений в формате свободного микрофона. Известные липецкие барды исполнят хиты и их любимые песни из репертуара поэта, актера и музыканта. Вход свободный. Начало вечера памяти в 17 часов.

Владимир Высоцкий (25 января 1938, Москва — 25 июля 1980, Москва) — советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен; автор прозаических произведений и сценариев. Лауреат Государственной премии СССР («за создание образа Жеглова в телевизионном художественном фильме „Место встречи изменить нельзя“ и авторское исполнение песен», 1987, посмертно). По некоторым оценкам, Высоцкий, занимающий одно из центральных мест в истории русской культуры XX века, «оказал сильное влияние на формирование взглядов своих современников и последующих поколений».
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#Высоцкий #вечер памяти

Комментарии (2)

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Semm

30 минут назад
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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я

57 минут назад
Вечная память
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