Роскачество сравнило чешское и российское пиво

Эксперты автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество) по поручению правительства РФ провели оценку качества популярных марок светлого фильтрованного пива и выяснили, что образцы одного и того же напитка, произведённые в России и за рубежом, практически идентичны, хотя и находятся в разных ценовых сегментах.





По результатам физико-химических и органолептических испытаний показатели качества обоих напитков оказались практически на одном уровне. И в российском, и в чешском пиве не были обнаружены искусственные ароматизаторы, красители, подсластители, консерванты.



Вместе с тем, по данным Роскачества, цена банки произведенного в России пива составляет 63 рубля, в то время как банка чешского стоит 130 рублей.



Расхождения в цене представитель производителя объяснил местом производства напитка. Локализация производства пива чешского бренда в России позволила сэкономить на транспортных и таможенных расходах и, соответственно, снизить конечную стоимость продукта.



Ранее в июне Роскачество проверило российский рынок пива и не выявило ни одного «синтетического» продукта, однако ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусовым качествам, - пишут Качество светлого фильтрованного пива одной и той же чешской марки, произведенное в России и за рубежом, находится практически на одном уровне, в то время как по цене товары отличаются. К такому выводы пришли эксперты Роскачества.По результатам физико-химических и органолептических испытаний показатели качества обоих напитков оказались практически на одном уровне. И в российском, и в чешском пиве не были обнаружены искусственные ароматизаторы, красители, подсластители, консерванты.Вместе с тем, по данным Роскачества, цена банки произведенного в России пива составляет 63 рубля, в то время как банка чешского стоит 130 рублей.Расхождения в цене представитель производителя объяснил местом производства напитка. Локализация производства пива чешского бренда в России позволила сэкономить на транспортных и таможенных расходах и, соответственно, снизить конечную стоимость продукта.Ранее в июне Роскачество проверило российский рынок пива и не выявило ни одного «синтетического» продукта, однако ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусовым качествам, - пишут "Известия"