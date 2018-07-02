Общество

54 минуты назад

Липчан спросят об идеях строительства церкви и магазинов

5 449
#магазин #строительство #церковь #публичные слушания
Липчан спросят об идеях строительства церкви и магазинов

Горожан зовут на публичные слушания.

Глава администрации Липецка подписал постановление о проведении публичных слушаний. 10 июля в конференц-зале мэрии на Толстого,1, обсудят 23 вопроса.

По большей части публичные слушания касаются вопросов строительства частных домов. Их планируют возвести на улицах Димитрова, Ольховая, Северный Рудник, Адамова, Горького, Буденного, Даргомыжского, Достоевского и Декабристов. Кроме того, в городе хотят открыть ряд социальных объектов: гаражи на Богдана Хмельницкого, придорожный сервис на Ферросплавной, магазины на Боевом проезде и улицах Шевченко и Баумана. Вместе с этим в планах строителей возвести церковь на улице Пирогова, 26 (район Сокола).

На обсуждение приглашены все заинтересованные стороны.
5 449
#магазин #строительство #церковь #публичные слушания

Комментарии (5)

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Поп Василий - лысая башка

6 минут назад
Не ну вы че? А где я бабло стричь буду? Даешь церкви в каждом дворе!
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так

8 минут назад
На Пирогова 26 субботники адвентисты заседают .
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Липчанин

11 минут назад
Вы поликлиники стройте- с церквями уже перебор. Понастроили в каждой деревне, а толку?
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31 минуту назад
больше неместных сетевых гипермаркетов и церквей! меньше поликлиник, больниц и школ!
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РФ

37 минут назад
Постройте, лучше поликлинику или больницу. Церквей хватает!
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