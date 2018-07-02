Липчан спросят об идеях строительства церкви и магазинов

Горожан зовут на публичные слушания.

Глава администрации Липецка подписал постановление о проведении публичных слушаний. 10 июля в конференц-зале мэрии на Толстого,1, обсудят 23 вопроса.



По большей части публичные слушания касаются вопросов строительства частных домов. Их планируют возвести на улицах Димитрова, Ольховая, Северный Рудник, Адамова, Горького, Буденного, Даргомыжского, Достоевского и Декабристов. Кроме того, в городе хотят открыть ряд социальных объектов: гаражи на Богдана Хмельницкого, придорожный сервис на Ферросплавной, магазины на Боевом проезде и улицах Шевченко и Баумана. Вместе с этим в планах строителей возвести церковь на улице Пирогова, 26 (район Сокола).



На обсуждение приглашены все заинтересованные стороны.