Футбольные фанаты из Перу, Бразилии, Мексики и Швеции летают через Липецк

Город металлургов — пересадочный пункт.

Футбольные фанаты летают через Липецк. Об том организация сообщила в социальных сетях. Болельщики ЧМ-2018 по футболу благодарят сотрудников аэропорта за гостеприимство, радушный приём и за помощь, оказанную в трудных ситуациях, утверждают в воздушной гавани региона.



В период проведения ЧМ по футболу международный аэропорт Липецк активно обслуживает болельщиков из Перу, Бразилии, Мексики и Швеции, следующих на матчи своих национальных сборных трансферными рейсами в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москву. В ожидании рейса гости проводят время в бизнес-центре, расположенном на втором этаже в здании аэровокзала. В зале ожидания терминала внутренних линий пассажиры отдыхают и наслаждаются играми футбольного состязания.



Сотрудники аэропорта помогают болельщикам ориентироваться в терминале внутренних линий вовремя пройти процедуру регистрации ,оформления багажа и посадки на борт воздушного судна.