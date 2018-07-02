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Футбольные фанаты из Перу, Бразилии, Мексики и Швеции летают через Липецк

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#ЧМ #фанаты #аэропорт

Город металлургов — пересадочный пункт.

Футбольные фанаты летают через Липецк. Об том организация сообщила в социальных сетях. Болельщики ЧМ-2018 по футболу благодарят сотрудников аэропорта за гостеприимство, радушный приём и за помощь, оказанную в трудных ситуациях, утверждают в воздушной гавани региона.

В период проведения ЧМ по футболу международный аэропорт Липецк активно обслуживает болельщиков из Перу, Бразилии, Мексики и Швеции, следующих на матчи своих национальных сборных трансферными рейсами в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москву. В ожидании рейса гости проводят время в бизнес-центре, расположенном на втором этаже в здании аэровокзала. В зале ожидания терминала внутренних линий пассажиры отдыхают и наслаждаются играми футбольного состязания.

Сотрудники аэропорта помогают болельщикам ориентироваться в терминале внутренних линий вовремя пройти процедуру регистрации ,оформления багажа и посадки на борт воздушного судна.
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#ЧМ #фанаты #аэропорт

Комментарии (1)

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222

19 минут назад
И что,?, а почему не пишут, что в Воронеж липчане через Хлевное проезжают
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