Праздник машиностроителей обойдется липчанам в 623 000 рублей

Торжество финансируют из областного бюджета.

Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области провело аукцион на организацию регионального торжества в честь Дня машиностроителя. При стартовой сумме торгов на понижение в 650 000 рублей победило предложение от индивидуального предпринимателя сделать праздник за 623 000 рублей.



Праздник состоится в Липецке 27-28 сентября. На торжество пригласят порядка 700 человек. Их будет встречать большая выставка «Промышленный потенциал Липецкой области». В рамках праздника будет показан специально созданный фильм о предприятиях машиностроительной отрасли Липецкой области. Подрядчик, помимо съемок, должен разработать сценарий праздника, вписать в него не менее десятка концертных номеров, а также награждение 30 лучших сотрудников отрасли и поздравления от официальных лиц. Для чествования машиностроителей приобретут 55 букетов цветов.



Все расходы на торжество финансируются из регионального бюджета.