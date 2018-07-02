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Праздник машиностроителей обойдется липчанам в 623 000 рублей

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#праздник #тендер #день машиностроителя
Праздник машиностроителей обойдется липчанам в 623 000 рублей

Торжество финансируют из областного бюджета.

Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области провело аукцион на организацию регионального торжества в честь Дня машиностроителя. При стартовой сумме торгов на понижение в 650 000 рублей победило предложение от индивидуального предпринимателя сделать праздник за 623 000 рублей.

Праздник состоится в Липецке 27-28 сентября. На торжество пригласят порядка 700 человек. Их будет встречать большая выставка «Промышленный потенциал Липецкой области». В рамках праздника будет показан специально созданный фильм о предприятиях машиностроительной отрасли Липецкой области. Подрядчик, помимо съемок, должен разработать сценарий праздника, вписать в него не менее десятка концертных номеров, а также награждение 30 лучших сотрудников отрасли и поздравления от официальных лиц. Для чествования машиностроителей приобретут 55 букетов цветов.

Все расходы на торжество финансируются из регионального бюджета.
4 566
#праздник #тендер #день машиностроителя

Комментарии (4)

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Как так?

6 минут назад
Машиностроения в России нет, а праздник - есть???
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странно

25 минут назад
машиностроители есть, а машин нет, только у путина две
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оксана

47 минут назад
Да лучше бы деньги на операции детей пошли,моя знакомая не может ребенку операцию сделать ,девочки уже 1.6 ,а она с трубкой в животе ходит,а наши замечательные медики отказались делать на 19 в областной больнице. И таких случаев полно,вот если цены поднять эт они могут быстро,войну пора начинать,наверно только она поможет справиться с наши руководителями!
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ттт

59 минут назад
праздник МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, а на фотке крестьяне землю пашут ......
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