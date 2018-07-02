В России

14 минут назад

Россияне смогут лишить регистрации съемщиков-мигрантов без их участия

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Россияне смогут лишить регистрации съемщиков-мигрантов без их участия

Отсутствие мигранта в квартире, где он зарегистрирован, станет поводом выписать его раньше оговоренного срока.

Законопроект, облегчающий отмену регистрации мигрантов, подготовил комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, сообщил «Известиям» его глава депутат от КПРФ Сергей Гаврилов.

На данный момент мигранта можно лишить регистрации если он смошенничал с «пропиской», встал на учет в другом месте, уехал из страны или умер. Гаврилов считает, что это ущемляет права россиян, подвергает их риску, а также не дает возможности отследить передвижения мигрантов по стране, чтобы правильно формировать миграционную политику, пишут "Известия".

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