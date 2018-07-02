В Липецке состоится фестиваль уличного кино

Показы приурочили ко Дню города.

Липецк впервые присоединится к Всемирному фестивалю уличного кино. Кинопоказы пройдут 14 июля в 22.00 в парке Победы в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города, сообщает департамент культуры администрации Липецка.



Фестиваль уличного кино – ежегодный зрительский смотр лучшего короткометражного кино молодых авторов, проводимый на уличных площадках мира с 2014 года. Конкурсные показы пройдут на набережных, площадях и крышах домов в более чем 1000 городов по всему миру. Более миллиона зрителей проголосуют за лучшую работу светом фонариков и телефонов.



В 2014 году команда молодых ребят из Владивостока решила создать по-настоящему народный кинофестиваль. Ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри. «Публика решает!» – сказали они и проехали 15 российских городов с массовыми уличными показами. Победителя фестиваля зрители определяли светом фонариков. В 2015 году авторы проекта повторили свой успех, проехав 47 городов от Владивостока до Лиссабона. В фестивале приняли участие более 200 тысяч человек из 12 стран. Проект был высоко оценен Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и побил мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. На протяжении двух лет проект делался за деньги авторов при поддержке сотен добровольческих групп по всему миру.



В 2016 и 2017 годах в Фестивале уличного кино приняли участие более 300 городов, около пяти тысяч организаторов-добровольцев. Министерство культуры РФ назвало фестиваль «одним из самых успешных некоммерческих проектов страны последних лет, нашедшим более миллиона благодарных зрителей в 67 странах мира». В поддержку развития проекта высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер и другие известные люди.