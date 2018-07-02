На открытие стадиона «Металлург» приедут известные футболисты Ковтун, Ананко, Ширко

После церемонии открытия стадион... вновь закроют на завершение реконструкции.

Как стало известно GOROD48, открытие стадиона «Металлург» назначено на пятницу, 13 июля.

В этот день на обновленном поле главной арены города состоится товарищеский матч сборной бывших игроков «Металлурга» и ветеранов российского футбола. Организатором мероприятия выступит мэрия Липецка.

По нашей информации, в состав сборной приезжих «звезд» войдут вратарь Алексей Прудников (в 80-е годы играл в столичных «Спартаке», «Динамо», «Торпедо», был дублером Дмитрия Харина на победной для сборной СССР Олимпиаде-1988 в Сеуле), Сергей Подпалый (капитан столичного «Локомотива» 90-х).

Большая группа в свое время футболистов выступала в «звездном» столичном «Спартаке» 1990-х-2000-х годов: защитники Юрий Ковтун, Дмитрий Ананко, Сергей Горлукович, форвард Александр Ширко. Приедет в Липецк и уроженец Воронежа автор «золотого гола» в чемпионате СССР-1989 (на последней минуте матча с киевским «Динамо» забил со штрафного киевскому «Динамо», сделав «Спартак» чемпионом) Валерий Шмаров.

В составе команды гостей будут около 15 игроков, список пока находится в стадии утверждения.







Юрий Ковтун.





Предполагается, что основная часть зрителей попадет на открытие «Металлурга» и футбольный матч ветеранов по специальным пригласительным, которые распространят среди работников городских предприятий.

Любопытно, что после торжественного открытия ко Дню города стадион… вновь закроют для завершения реконструкции.

По крайней мере, футбольный «Металлург» сезон 2018/19 начнет на стадионе «Сокол», а на главной арене области проведет в лучшем случае два-три матча в сентябре-начале октября. Завершать осеннюю часть сезона липецкой футбольной команде тоже придется на «Соколе» т.к. поздней осенью центральный стадион не отдадут, чтобы не повредить газон.

Реконструкция стадиона «Металлург» началась в начале 2017 года. На нее из федерального бюджеты было выделено более 100 миллионов рублей. Еще 40 миллионов позднее добавили из бюджета Липецка. Мэрия решила выделить 5 миллионов рублей на монтаж современного табло и еще 3 миллиона на систему акустики.

Первоначально реконструкцию планировали завершить весной этого года, но в сроки не уложились. Стадион «Металлург» был кандидатом на предоставление тренировочной базы для одной из сборных-участниц чемпионата мира по футболу-2018. «Мундиаль» в России уже перевалил свой экватор, а липецкую арену до сих пор не сдали в эксплуатацию.