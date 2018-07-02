Липчане не получат фанзону на Городище к полуфиналам Кубка мира

Зато мэр Липецка сможет сыграть на обновлённом "Металлурге" в сборной города против звёзд советского и российского футбола.

Сегодня брифинг для СМИ в администрации Липецка провел мэр города Сергей Иванов.



Начал он с главного - с бюджета. Расходов у мэрии - на 13 млрд рублей. Т.е. на три с лишним миллиарда больше, чем с начала года. Но где взять эти деньги?



- Мы понимаем, как профинансировать наши обязательства. Сокращаем недоимку. Увеличиваем доходы от аренды земельных участков. Ждём дополнительных доходов от НЛМК. Получим 500 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство яслей. На следующий год запланировали уже строительство двух детских садов и школы, - сказал глава Липецка.



Однако не все планы мэрии воплощаются в жизнь в срок. Так, фанзоны на Городище к полуфинала Кубка мира по футболу не будет, хотя это было обещано горожанам в прошлый понедельник. По словам Сергея Иванова, материалы для пешеходных дорожек, которые должен был получить подрядчик к 1 июля, он получит 5-6 июля. Следовательно, за успехом футбольной дружины Станислава Черчесова липчанам остаётся смотреть по телевизору. Некоторые общественные пространства также не будут сданы в эксплуатацию в срок из-за увязывания их строительства с благоустройством иных объектов.



- Изначально цена ремонта стадиона "Металлург" составляла 120 миллионов рублей, а выросла впоследствии до 250 миллионов. Эти дополнительные средства были изысканы на благоустройство территории вокруг него, на приобретение табло, новой системы озвучки, - сказал мэр.



Новый стадион примет горожан 13 июля. Если ветераны сборной Липецка по футболу призовут главу Липецка в свои ряды, мэр сыграет в матче с ветеранами сборных СССР и России.



- Если меня позовут, я готов! - сказал Сергей Иванов.



По словам мэра, в ближайшее время в Липецке будет начато возведение гимнастического зала стоимостью 90 млн рублей. Власти города и области думают над завершением строительства бассейна и аквапарка в ДС "Спартак". В приоритете - реконструкция улицы Баумана и проспект Победы.



- На все планы нужны деньги. Улица Баумана будет стоить 600 миллионов рублей. Проспект Победы - 1,2 миллиарда рублей. Строительство новой дороги по улице Маяковского - 500-600 миллионов рублей. Мост в Новой Жизни - 450 миллионов рублей. Никто не забыл и планах строительства третьего мостового перехода в Липецке, - говорит мэр.



Глава Липецка высоко оценивает идущие сейчас работы по капремонтов городских дорог. Он уверен, что все объекты будут сданы в срок. Но есть проблемы: федеральные сметы ниже цен, по которым готовы работать липецкие строительные организации.



Власти области и города думают над реализацией проекта скоростного трамвая в Липецке. Уже в июле будет подписано трехсторонее соглашение с инвестором. А реализация проекта, по словам Сергея Иванова, начнётся в 2019 году. Возможно, новая ветка такого трамвая появится на улице Папина.



- Сумма инвестиций - от пяти миллиардов рублей. Срок окупаемости проекта - 30 лет. Пока такие цифры, - сказал глава Липецка о скоростном трамвае.



А закончился брифинге вопросом о том, не собирается ли глава города вслед за губернатором завести свою страничку в Твиттере?



- Неистовство и бесовство охватило все население. Вы и меня хотите к этому подключить? - ответил Сергей Иванов.





