Общество
51 минуту назад
Автобусу №28а предлагают на вечер менять маршрут
Пассажиры жалуются на водителей.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» предлагает высказать свое мнение о работе автобуса №28а в Липецке. Автор считает, на вечер автобус должен менять свой маршрут.
- Предлагаю в вечерние часы менять номер автобуса №28а на другой «НЛМК-50 лет НЛМК-Европейский». Многие пассажиры с Сырского Рудника жалуются, что вечерние рейсы маршрута №28а не довозят до Сырского и высаживают на «Европейском» ,при этом водители не предупреждают, что на Сырский не едут. Предлагаю менять номер автобусов на другой как только рейсы не едут на Сырский. Я очень прошу, чтобы автобус №28а менял номер либо водители предупреждали пассажиров, что автобус следует только до «Европейского», - высказывается автор.
Предложение о смене вечернего маршрута №28а в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 26 июля. Если к этому сроку инициатива соберет 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- Предлагаю в вечерние часы менять номер автобуса №28а на другой «НЛМК-50 лет НЛМК-Европейский». Многие пассажиры с Сырского Рудника жалуются, что вечерние рейсы маршрута №28а не довозят до Сырского и высаживают на «Европейском» ,при этом водители не предупреждают, что на Сырский не едут. Предлагаю менять номер автобусов на другой как только рейсы не едут на Сырский. Я очень прошу, чтобы автобус №28а менял номер либо водители предупреждали пассажиров, что автобус следует только до «Европейского», - высказывается автор.
Предложение о смене вечернего маршрута №28а в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 26 июля. Если к этому сроку инициатива соберет 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
Вася