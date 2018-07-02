Общество

51 минуту назад

Автобусу №28а предлагают на вечер менять маршрут

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#автобус #транспорт #инициатива
Автобусу №28а предлагают на вечер менять маршрут

Пассажиры жалуются на водителей.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» предлагает высказать свое мнение о работе автобуса №28а в Липецке. Автор считает, на вечер автобус должен менять свой маршрут.

- Предлагаю в вечерние часы менять номер автобуса №28а на другой «НЛМК-50 лет НЛМК-Европейский». Многие пассажиры с Сырского Рудника жалуются, что вечерние рейсы маршрута №28а не довозят до Сырского и высаживают на «Европейском» ,при этом водители не предупреждают, что на Сырский не едут. Предлагаю менять номер автобусов на другой как только рейсы не едут на Сырский. Я очень прошу, чтобы автобус №28а менял номер либо водители предупреждали пассажиров, что автобус следует только до «Европейского», - высказывается автор.

Предложение о смене вечернего маршрута №28а в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 26 июля. Если к этому сроку инициатива соберет 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
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#автобус #транспорт #инициатива

Комментарии (1)

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Вася

24 минуты назад
Что за "звезда" этот водитель, что может решать ехать ему или нет? Конечно солярка нужна, но ты скажи честно, что я вас, пассажиры, немного обворую и заставлю пройти пешком пару километров и езжай смело.
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