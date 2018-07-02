Разбившегося в ДТП начальника управления образования похоронят на старом Косыревском кладбище

Отпевание состоится в 12 часов.

Как сообщает управление образования и науки Липецкой области, отпевание разбившегося в пятницу в автомобильной аварии начальника ведомства Сергея Косарева состоится в Христорождественском храме (г.Липецк, пл.Соборная) 2 июля в 12:00 час. Сергей Косарев будет похоронен на старом Косыревском кладбище. Начало гражданской панихиды - в 13:30 час.



Как ранее сообщал GOROD48, вечером в пятницу на выезде из Липецка со стороны улицы Жуковского в поселке ЛТЗ столкнулись автомобили «Митсубиси Паджеро» и «ГАЗель». В результате аварии погибли два человека. Оба находились в служебном автомобиле «Митсубиси», принадлежащем администрации Липецкой области. Одним из них был начальник регионального управления образования и науки Сергей Косарев. Второй погибший - его водитель Виталий Чубаков.