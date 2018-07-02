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Разбившегося в ДТП начальника управления образования похоронят на старом Косыревском кладбище

10 1829
#Сергей Косарев #похороны
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Разбившегося в ДТП начальника управления образования похоронят на старом Косыревском кладбище

Отпевание состоится в 12 часов.

Как сообщает управление образования и науки Липецкой области, отпевание разбившегося в пятницу в автомобильной аварии начальника ведомства Сергея Косарева состоится в Христорождественском храме (г.Липецк, пл.Соборная) 2 июля в 12:00 час. Сергей Косарев будет похоронен на старом Косыревском кладбище. Начало гражданской панихиды - в 13:30 час.

Как ранее сообщал GOROD48, вечером в пятницу на выезде из Липецка со стороны улицы Жуковского в поселке ЛТЗ столкнулись автомобили «Митсубиси Паджеро» и «ГАЗель». В результате аварии погибли два человека. Оба находились в служебном автомобиле «Митсубиси», принадлежащем администрации Липецкой области. Одним из них был начальник регионального управления образования и науки Сергей Косарев. Второй погибший - его водитель Виталий Чубаков.
10 1829
#Сергей Косарев #похороны
1

Комментарии (10)

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Как гость
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777

3 минуты назад
Очень жаль водителя. И никто не ответит за его смерть, куда его заставили ехать в нерабочее время
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Калдырь

5 минут назад
Вот она система. Что касается чиновников так корреспонденты готовы очко вылизать.
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макс

8 минут назад
есть повод перетряхнуть весь коррумпированный штат этого управления. поразогнать сидящих там блатных дармоедов
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ттт

17 минут назад
за освободившуюся должность наверно счас кандидаты глотки друг другу грызут, место очень уж хлебное. Как думаете к кому в итоге собираемые учителями перед ЕГЭ "на всякий случай" и на стол для "типо наблюдателей" деньги сливаются?
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гостья

19 минут назад
Житель ЛТЗ, скорость снизить просто до нормального и соблюдать правила...
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гостья

22 минуты назад
гость, а зачем про водителя писать то...он же просто водитель...лучше вообще про эту аварию не писать более...народ злой и так расслоением ....
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Липчанинъ

22 минуты назад
Царство Небесное!!! Хороший мужик !
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Житель ЛТЗ

41 минуту назад
Живу в ЛТЗ, но никогда не езжу по этому проезду на Усманскую - он опасен, закрыт деревьями. Необходимы полосы ускорения и замедления перед этим поворотом.
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Владимир

43 минуты назад
Хорошо знал Сергея Николаевич... Царствие небесное и вечный покой ему и его водителю...
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гость

54 минуты назад
как водителя звали откуда он вы его забыли?
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