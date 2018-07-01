Происшествия

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Жуткая авария в Липецкой области: погибли пять человек

33 7000
#авария #ДТП
10
Жуткая авария в Липецкой области: погибли пять человек

В одной из разбившихся машин погибла целая семья.

Сегодня в 16:25 у села Котовка Лев-Толстовского района столкнулись автомобили «Фольксваген Пассат» и «Хендай-Соната».

По данным GOROD48 в аварии погибли пять человек: находившиеся в «Хендае» семейная пара и двое их дочерей 2006 и 2017 годов рождения, и один человек в «Фольксвагене». В живых осталась 8-летняя девочка. Она, как сообщили в областном управлении МВД,  с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.

Выясняются все обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
33 7000
#авария #ДТП
10

Комментарии (34)

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Интересующийся

6 секунд назад
В комментариях фигурирует водитель газели,а в статье этого нет.....просветите ,пожалуйста ,ситуацию.
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Лена

1 минуту назад
Сергей, Да вы посмотрите как в Липецке проезжают на красный.Сейчас замечательные светофоры с обратным отсчетом времени,видно метров за 300.Остается 2-3 секунды,сначала притормаживают,а потом как моча в голову бьет и по газам,что за народ.
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Ха-ха

2 минуты назад
мазепа, А я и не ною, я констатирую факты, если не заметил. А где жить, то тут уж разберемся без сопливых
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Сергей

6 минут назад
Понты и наплевательское отношение к окружающим и вот результат.
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мазепа

8 минут назад
Ха-ха, Ты не смотри на других и не ной,а живи своим умом,а если тебе не нравится Россия. езжай туд.где лучше.
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марина

14 минут назад
Семейная пара, двое дочерей и их мама находилась в "Фольцвагене" 71 региона.Смерть у всех была мгновенная, только молодая женщина умерла спустя некоторое время от множественных травм, открытых переломов и обильного внутреннего кровотечения. Водитель "Хендай-Соната" находился в машине один и скончался мгновенно при лобовом столкновении.
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Ха-ха

20 минут назад
житель, а Чему тут удивляться то? Это ж наша Раша. Там же полицаи погибли, вот и пятеру лови. А у ж\д вокзала сбили людей, так все нормально, он же партийный. Надо срочно всем в партию вступать, будем на все 100% защищены и ворочить можно будет все что угодно. Вот так и живем. Печаль
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житель

31 минуту назад
Человек, Несколько лет назад.было похожее ДТП у поворота на Сенцово,когда в конвойном уазике сгорели двое полицейских.Камаз поворачивал на Сенцово,уазик шел на обгон.Водиле камаза дали пятерочку.
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Gohar

33 минуты назад
Ты мой родной. Братик
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Человек

34 минуты назад
Водителя Газели жалко посадят пункт 8.1
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