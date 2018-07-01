Жуткая авария в Липецкой области: погибли пять человек

В одной из разбившихся машин погибла целая семья.

Сегодня в 16:25 у села Котовка Лев-Толстовского района столкнулись автомобили «Фольксваген Пассат» и «Хендай-Соната».



По данным GOROD48 в аварии погибли пять человек: находившиеся в «Хендае» семейная пара и двое их дочерей 2006 и 2017 годов рождения, и один человек в «Фольксвагене». В живых осталась 8-летняя девочка. Она, как сообщили в областном управлении МВД, с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.



Выясняются все обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают сотрудники полиции.