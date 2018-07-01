Общество

сегодня, 19:46

Ликующий Липецк вышел на улицы

26 1917
#футбол
Ликующий Липецк вышел на улицы

Горожане отмечают победу сборной России.

Почти сразу после свистка поставившего победную для России точку в матче с Испанией на улицах Липецка начали раздаваться победные крики болельщиков.

На улицы вышли многие из тех, ко смотрел футбол дома, и те кто видел этот фантастический по напряжению матч в спортивных барах. 

Победу сигналами автомобилей отмечают и на проезжих частях города.


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26 1917
#футбол

Комментарии (26)

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а начиная с 55-ти,примерно,эти

3 минуты назад
визжащие будут вспоминать:"Да,не на то мероприятие я вышел"
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Любимый Липецк

20 минут назад
Что-то от вашего митинга случилось?НеТ!!!Ое
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Калдырь

26 минут назад
А что молчит наш вещий Олег.
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Ха-ха

27 минут назад
А нет фото, как эти идиоты вываливаются на ходу из этого черного таза? Вам, что всем премию теперь на работе выпишут, а то что то не понятно почему вы так свою жопоньку все рвете из-за этой победы
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Ну вот пять дебилов

33 минуты назад
Дебилам, издохли.
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*

35 минут назад
кутак 69, А футбол-это историческое событие!Не хер было гнать по встречке!
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Дебилам

38 минут назад
только зрелищ подавай, что и наша власть вам все идиотам и подаёт, так радуйтесь больше, а завтра голова всё равно будет болеть от химического пива и от сосисок исскуственных.
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Олан оралов

38 минут назад
Видел с балкона. молдцы пацаны так держать красава. А всем нытикам пошли вы на уй.
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Левий Матвей сборщик податей

41 минуту назад
Да очень весело, все бибикают, бухают, это народ радуется повышению тарифов жкх и проезда?
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Гость

41 минуту назад
Лучше бы на митинг вышли против повышения пенсионного возраста ...
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