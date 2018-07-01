Общество
сегодня, 19:46
Ликующий Липецк вышел на улицы
Горожане отмечают победу сборной России.
Почти сразу после свистка поставившего победную для России точку в матче с Испанией на улицах Липецка начали раздаваться победные крики болельщиков.
На улицы вышли многие из тех, ко смотрел футбол дома, и те кто видел этот фантастический по напряжению матч в спортивных барах.
Победу сигналами автомобилей отмечают и на проезжих частях города.
На улицы вышли многие из тех, ко смотрел футбол дома, и те кто видел этот фантастический по напряжению матч в спортивных барах.
Победу сигналами автомобилей отмечают и на проезжих частях города.
а начиная с 55-ти,примерно,эти
Любимый Липецк
Калдырь
Ха-ха
Ну вот пять дебилов
*
Дебилам
Олан оралов
Левий Матвей сборщик податей
Гость