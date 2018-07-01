Ликующий Липецк вышел на улицы

Горожане отмечают победу сборной России.

Почти сразу после свистка поставившего победную для России точку в матче с Испанией на улицах Липецка начали раздаваться победные крики болельщиков.



На улицы вышли многие из тех, ко смотрел футбол дома, и те кто видел этот фантастический по напряжению матч в спортивных барах.



Победу сигналами автомобилей отмечают и на проезжих частях города.





