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сегодня, 15:21
Захватившего заложников в московском супермаркете задержали
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Сотрудники полиции освободили заложницу, которую мужчина с ножом удерживал в супермаркете «Дикси» на севере Москвы.
Мужчина, удерживавший сотрудницу "Дикси" в Москве, задержан, девушка жива, - сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"Мужчина, незаконно удерживавший девушку в магазине, задержан. В результате его противоправных действий она получила незначительные травмы. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь", — пояснили в пресс-службе столичного управления.
С задержанным проводятся необходимые следственные мероприятия, - передает РИА-Новости.
Ранее стало известно, что на север Москвы мужчина угрожал ножом продавцу — требовал 300 тысяч рублей и чтобы с ним вели переговоры представители силовых ведомств.
"Мужчина, незаконно удерживавший девушку в магазине, задержан. В результате его противоправных действий она получила незначительные травмы. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь", — пояснили в пресс-службе столичного управления.
С задержанным проводятся необходимые следственные мероприятия, - передает РИА-Новости.
Ранее стало известно, что на север Москвы мужчина угрожал ножом продавцу — требовал 300 тысяч рублей и чтобы с ним вели переговоры представители силовых ведомств.
186