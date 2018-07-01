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сегодня, 15:21

Захватившего заложников в московском супермаркете задержали‍

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#Заложники
Захватившего заложников в московском супермаркете задержали‍

Сотрудники полиции освободили заложницу, которую мужчина с ножом удерживал в супермаркете «Дикси» на севере Москвы.

Мужчина, удерживавший сотрудницу "Дикси" в Москве, задержан, девушка жива, - сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Мужчина, незаконно удерживавший девушку в магазине, задержан. В результате его противоправных действий она получила незначительные травмы. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь", — пояснили в пресс-службе столичного управления.

С задержанным проводятся необходимые следственные мероприятия, - передает РИА-Новости.

Ранее стало известно, что на север Москвы мужчина угрожал ножом продавцу — требовал 300 тысяч рублей и чтобы с ним вели переговоры представители силовых ведомств.
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#Заложники

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