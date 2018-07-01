В России прошли акции против повышения пенсионного возраста‍

В ряде российских городов состоялись акции против повышения пенсионного возраста.

В ряде российских городов состоялись акции против повышения пенсионного возраста. По данным «Новой газеты», на Дальнем Востоке прошли митинги против пенсионной реформы, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. О задержаниях не сообщалось.



Согласованные акции против повышения пенсионного возраста прошли также в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. Во Владивостоке администрация города отказалась согласовать мероприятие. Однако многие жители вышли на привокзальную площадь, а затем провели шествие, скандируя «Нет повышению пенсионного возраста!».



Митинг против повышения возраста выхода на пенсию состоялся в воскресенье в центре Брянска на площади Революции. Акция была организована местным отделением КПРФ и согласована с властями, - передает Bfm.ru.