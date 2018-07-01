Спорт

19 минут назад

В «футбольную революцию» в России верят слабо

1 118
#Букмекеры #прогнозы #футбол
В «футбольную революцию» в России верят слабо

По мнению посетителей букмекерских контор и специалистов, фаворит в сегодняшнем матче 1/8 финала – Испания.

В букмекерских конторах Липецка совсем немного желающих, которые не просто верят в победу сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира, но и готовы поставить на нее деньги.

Как рассказал GOROD48 менеджер одного из пункта приемов ставок в Липецке Артем Серегин, на победу России ставит не более 10 процентов игроков.

Букмекерам не удается пробудить оптимизм россиян даже высокими коэффициентами. К примеру, победа России оценивается с коэффициентом 6,5 к одному (т.е. получить в случае выигрыша можно будет в 6,5 раз больше поставленной суммы, прим.).

Ставка на победу Испании в основное время не такая прибыльная – коэффициент 1,5, но большинство игроков верят именно в этот вариант.

Конечно, до падения веры в сборной еще далеко. Оптимизм липецких (да и российских в целом) болельщиков опустился «ниже плинтуса» после поражения команды России в Австрии – 0:1, когда на победу россиян в заключительном подготовительном матче перед ЧМ с Турцией в нашем городе металлургов сделали ставки лишь… два человека. Но и они потеряли свои деньги зря, матч принес лишь ничью 1:1.

По словам Серегина, вероятно, сейчас отрезвляюще на болельщиков последовал результат последнего группового матча нашей команде, в котором россияне уступили Уругваю – 0:3.

Среди простых любителей футбола распространилось мнение, побежденные в начале мундиадля Саудовская Аравия (5:0) и Египет (3:1) – команды весьма посредственного уровня. Профессионалы обратили внимание, что и арабы, и египтяне сделали в матчах со сборной России в 1,5-2 раза меньше технико-тактических действий, чем в других своих играх, в том числе в чемпионате мира. Так или иначе, в выигрыш у Испании верят мало.

Официальный сайт ФК «Металлург» в дни чемпионата мира проводит конкурс прогнозов на чемпионат мира. Но ни действующие, ни бывшие футболисты, ни директор Центрального стадиона Липецка, ни болельщик не сделали прогноз в пользу россиян.

Матч на стадионе «Лужники» начнется сегодня в 17.00.

Фото rusdialog.ru

1 118
#Букмекеры #прогнозы #футбол

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Милая Оксана

2 минуты назад
Но пасаран
ответить

Еще в рубрике

На табло в Старом Осколе не хватило цифр, чтобы зафиксировать невероятный счет матча
#Футбол #"Металлург-М"
11
На табло в Старом Осколе не хватило цифр, чтобы зафиксировать невероятный счет матча

сегодня, 05:42

Спорт
Открылся чемпионат области по греко-римской борьбе на Кубок СУ СК России по Липецкой области
#борьба
3
Открылся чемпионат области по греко-римской борьбе на Кубок СУ СК России по Липецкой области

28.06.2018 12:04

Спорт
«Металлург» отправился в колонию общего режима (ФОТО)
#Футбол #УФСИН #дело Сокольских
6
«Металлург» отправился в колонию общего режима (ФОТО)

27.06.2018 14:37

Спорт
Дзюдоисты Елецкого района завоевали медали всех достоинств в международном турнире
#Дзюдо
3
Дзюдоисты Елецкого района завоевали медали всех достоинств в международном турнире

26.06.2018 20:52

Спорт
Липчане завоевали 9 медалей в старейшей регате области
#Академическая гребля
5
Липчане завоевали 9 медалей в старейшей регате области

26.06.2018 20:41

Спорт
Стадион, возможно, откроют ко Дню города, но «Металлург» на него вернется не сразу (ФОТО)
#Стадион "Металлург" #реконструкция
12
Стадион, возможно, откроют ко Дню города, но «Металлург» на него вернется не сразу (ФОТО)

26.06.2018 15:43

Спорт