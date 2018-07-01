46 минут назад
В Москве мужчина взял в заложники сотрудника магазина «Дикси»
В помещении одного из супермаркетов «Дикси», которое находится на улице Большой Академической в районе Коптево на севере Москвы, мужчина взял в заложники сотрудника магазина.
На место уже прибыли экстренные службы. В пути бригада специалистов психиатрической помощи.
Полиция оцепила магазин «Дикси» в Москве, где мужчина, предположительно, удерживает нескольких заложников. Инцидент произошел на Большой Академической улице в Северном административном округе Москвы.
По данным ТАСС, в службу «скорой помощи» поступила информация, как минимум, об одном пострадавшем.
Личность нападавшего пока не установлена.
Подробности выясняются.