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46 минут назад

В Москве мужчина взял в заложники сотрудника магазина «Дикси»

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#Москва #заложник
В Москве мужчина взял в заложники сотрудника магазина «Дикси»

В помещении одного из супермаркетов «Дикси», которое находится на улице Большой Академической в районе Коптево на севере Москвы, мужчина взял в заложники сотрудника магазина.

В Москве в магазине «Дикси» на улице Большой Академической мужчина с ножом набросился на людей. Предположительно, атаковавший нетрезв. Мужчина, как стало известно Пятому каналу, сейчас угрожает ножом продавцу — требует 300 тысяч рублей и чтобы с ним вели перегоры представители силовых ведомств. Женщина-сотрудник магазина может быть ранена. Кроме того, в помощении могут оставаться другие сотрудники и покупатели магазина, - сообщил Пятый канал.

На место уже прибыли экстренные службы. В пути бригада специалистов психиатрической помощи.

Полиция оцепила магазин «Дикси» в Москве, где мужчина, предположительно, удерживает нескольких заложников. Инцидент произошел на Большой Академической улице в Северном административном округе Москвы.

По данным ТАСС, в службу «скорой помощи» поступила информация, как минимум, об одном пострадавшем.

Личность нападавшего пока не установлена.

Подробности выясняются.
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#Москва #заложник

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