В России выросли акцизы на сигареты

В России с 1 июля 2018 года повышаются акцизы на сигареты и папиросы - на 10%, до 1,718 тыс. рублей с 1,562 тыс. рублей за 1 тыс. штук. Акциз на сигареты состоит из специфической (фиксированной) части и адвалорной составляющей (процент от максимальной розничной цены).





Сегодня также вступило в силу ряд норм, которые напрямую затрагивают табачную отрасль. Так, производители и импортеры табачной продукции становятся участниками эксперимента по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота.



На потребительскую, групповую и транспортную упаковки наносятся специальные средства идентификации, а сведения будут заноситься в информационную систему маркировки и мониторинга. В эксперименте задействованы папиросы, сигареты с фильтром и без.



Потребитель табачной продукции сможет отсканировать "с мобильника" средство идентификации и через мобильное приложение передать информацию в систему. В ответ он получит сведения о месте производства и нахождения в настоящее время упаковки табачной продукции, а также ее статусе. В случае несоответствия полученных данных реальному положению вещей потребитель сможет через то же мобильное приложение направить уведомление о нелегальной продукции.



Также с 1 июля вступают в силу отдельные положения Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", направленные на предотвращение незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями. В частности, учет производства табачных изделий, перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или через границу России с государствами - членами Таможенного союза осуществляется на основании данных таможенного и налогового учета, а также систем маркировки табачных изделий специальными марками и собственных систем учета производителей.



При этом проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок проводится организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам. С 1 июля поднялись ставки акцизов на сигареты и папиросы. Рост оставил 10 процентов. То есть до 1,718 тысячи рублей за тысячу штук, - пишет "Российская газета" Сегодня также вступило в силу ряд норм, которые напрямую затрагивают табачную отрасль. Так, производители и импортеры табачной продукции становятся участниками эксперимента по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота.На потребительскую, групповую и транспортную упаковки наносятся специальные средства идентификации, а сведения будут заноситься в информационную систему маркировки и мониторинга. В эксперименте задействованы папиросы, сигареты с фильтром и без.Потребитель табачной продукции сможет отсканировать "с мобильника" средство идентификации и через мобильное приложение передать информацию в систему. В ответ он получит сведения о месте производства и нахождения в настоящее время упаковки табачной продукции, а также ее статусе. В случае несоответствия полученных данных реальному положению вещей потребитель сможет через то же мобильное приложение направить уведомление о нелегальной продукции.Также с 1 июля вступают в силу отдельные положения Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", направленные на предотвращение незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями. В частности, учет производства табачных изделий, перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или через границу России с государствами - членами Таможенного союза осуществляется на основании данных таможенного и налогового учета, а также систем маркировки табачных изделий специальными марками и собственных систем учета производителей.При этом проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок проводится организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам.