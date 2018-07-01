Спасатели предупреждают о надвигающейся грозе

Ожидаются сильные порывы ветра.

В ближайшие 1-6 часов ожидается гроза, при грозе усиление юго-западного ветра порывы 17-22 м/с., об этом предупреждает Управление по делам ГО и ЧС Липецка.

Напомним, что с 29 июня в городе введен режим повышенной готовности к неблагоприятным погодным условиям.

Режим установлен с 20.00 пятницы до нуля часов понедельника. Согласно постановлению главы администрации Липецка, все городские службы по линии ГО и ЧС должны быть готовы действовать во время удара стихии.Первая из прогнозируемых гроз случилась этой ночью. К счастью, стихия не нанесла ущерба городскому хозяйству.