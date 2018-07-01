Происшествия

57 минут назад

Спасатели предупреждают о надвигающейся грозе

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#гроза
Спасатели предупреждают о надвигающейся грозе

Ожидаются сильные порывы ветра.

В ближайшие 1-6 часов ожидается гроза,  при грозе усиление юго-западного ветра порывы 17-22 м/с., об этом предупреждает Управление по делам ГО и ЧС Липецка.

Напомним, что с 29 июня в городе  введен режим повышенной готовности к неблагоприятным погодным условиям.

Режим установлен с 20.00  пятницы до нуля часов понедельника. Согласно постановлению главы администрации Липецка, все городские службы по линии ГО и ЧС должны быть готовы действовать во время удара стихии.

Первая из прогнозируемых гроз случилась этой ночью. К счастью, стихия не нанесла ущерба городскому хозяйству.
6 1203
#гроза

Комментарии (6)

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999

4 минуты назад
Мы все умрем при этой власти *
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Твою мать!

8 минут назад
Задолбали! Вам уже никто не верит!!
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Ворчун

8 минут назад
Брехня в окно смотреть надо
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РжуНимагу

24 минуты назад
Апокалипсис от МЧС и Иванова-начало в 0ч1мин 2 июля ))))
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метеоролог

37 минут назад
ничего не будет!!! просто лапшеинфа
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Невальный

43 минуты назад
Это что б на мой митинг не ходили...
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