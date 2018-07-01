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Украинский блогер сравнила цены на продукты в Киеве и в Крыму

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Украинский блогер сравнила цены на продукты в Киеве и в Крыму

Украинская блогер Татьяна Монтян на основе собственного опыта сделала вывод о том, что цены в кафе в Крыму гораздо ниже, чем в Киеве – соответствующий пост она опубликовала у себя в фейсбуке. Монтян опубликовала фото меню одного из уличных кафе в Евпатории.

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян посетила уличные кафе в Киеве и Крыму и сравнила цены в заведениях.

На своей странице в Facebook она опубликовала фотографию из кафе в Крыму, отметив, что стоимость блюд в заведениях на Украине ощутимо выше, - передает РИА-Новости.

"Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже", — прокомментировала Монтян снимок.

Пользователи Facebook начали активно обсуждать цены в крымском кафе. Так, один из пользователей назвал сложившуюся ситуацию "ударом ниже желудка" для Киева, другие заявили, что стоимость рыбы и шашлыка в Крыму значительно ниже, чем на Украине. А кто-то отметил, что даже такие цены все равно окажутся не по карману среднестатистическому украинцу.

Одна из пользователей добавила, что в Алуште цены еще ниже, чем в заведении, которое посетила Монтян.
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