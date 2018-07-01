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В России с 1 июля вступили в силу новые поправки в ПДД
С 1 июля в России вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения. Благодаря этому на дорогах в ближайшее время появятся новые дорожные знаки.
Появился знак "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств". Это касается владельцев машин класса "Евро-0", "Евро-1", "Евро-2".
Информационная табличка "Экологический класс транспортного средства" будет устанавливаться в комбинации с другими знаками.
Нововведения могут действовать в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. За исполнением закона будут следить инспекторы и дорожные камеры.
При этом, как отмечает "Коммерсант", что новые знаки пока существуют только на бумаге, поскольку технические требования к ним до сих пор не закреплены в ГОСТах.
Отметим, что с 1 июля в России начнет действовать новая форма полиса ОСАГО. Она станет единой для бумажной и электронной версии документа. Во внешнем виде документа появится QR-код.
А с 3 июля нетрезвых водителей будут устанавливать и по наличию алкоголя в крови.
Ранее в Госавтоинспекции разъяснили, что такое "осмотр" и "досмотр". Как оказалось, не только водители, но и некоторые инспекторы ДПС не знают разницу между этими двумя действиями