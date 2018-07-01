В России

сегодня, 12:28

В России с 1 июля вступили в силу новые поправки в ПДД

112
#ПДД
В России с 1 июля вступили в силу новые поправки в ПДД

С 1 июля в России вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения. Благодаря этому на дорогах в ближайшее время появятся новые дорожные знаки.

С 1 июля в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения. Они усиливают ограничения на въезд неэкологичного транспорта, то есть автомобилей с грязным выхлопом.

Появился знак "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств". Это касается владельцев машин класса "Евро-0", "Евро-1", "Евро-2".

Информационная табличка "Экологический класс транспортного средства" будет устанавливаться в комбинации с другими знаками.

Нововведения могут действовать в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. За исполнением закона будут следить инспекторы и дорожные камеры.

При этом, как отмечает "Коммерсант", что новые знаки пока существуют только на бумаге, поскольку технические требования к ним до сих пор не закреплены в ГОСТах.

Отметим, что с 1 июля в России начнет действовать новая форма полиса ОСАГО. Она станет единой для бумажной и электронной версии документа. Во внешнем виде документа появится QR-код.

А с 3 июля нетрезвых водителей будут устанавливать и по наличию алкоголя в крови.

Ранее в Госавтоинспекции разъяснили, что такое "осмотр" и "досмотр". Как оказалось, не только водители, но и некоторые инспекторы ДПС не знают разницу между этими двумя действиями
112
#ПДД

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Вступил в действие «Пакет Яровой» о хранении данных пользователей‍
#Закон Яровой
Вступил в действие «Пакет Яровой» о хранении данных пользователей‍

40 минут назад

В России
В Москве мужчина взял в заложники сотрудника магазина «Дикси»
#Москва #заложник
В Москве мужчина взял в заложники сотрудника магазина «Дикси»

46 минут назад

В России
В России выросли акцизы на сигареты
#Сигареты #цены #акцизы
В России выросли акцизы на сигареты

53 минуты назад

В России
Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года‍
#Путин #коррупция
3
Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года‍

вчера, 13:24

В России
«Натали Турс» отменила чартерные рейсы
#Натали турс #чартер
1
«Натали Турс» отменила чартерные рейсы

вчера, 10:34

В России
В Пермском крае жителей обязали платить за дождевую воду
2
В Пермском крае жителей обязали платить за дождевую воду

вчера, 10:26

В России