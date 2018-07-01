36-летний мужчина погиб в ночном пожаре

Еще один человек получил отравление продуктами горения.

Этой ночью в Задонском районе Липецкой области произошел пожар, унесший жизнь человека.



Пламя вспыхнуло в В 01:35 на улице Верхней в Селе Замятино. Загоревшийся частный дом тушили три отделения пожарных. Пламя повредило его отделку на площади в 32 кв.м.



В результате пожара от отравления угарным газом погиб 36-летний мужчина. Отравление продуктами горения получила и 30-летняя женщина. По словам очевидцев, погибший спасал женщину и надышался гарью в большей степени, чем она.

