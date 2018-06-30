Победителями рыболовных соревнований среди инвалидов стали липчане и туляки

Сегодня завершились соревнования в по рыболовному спорту среди инвалидов

Сегодня на берегу пруда в селе Павелка Лебедянского района победители и призеры состязаний получили заслуженные награды из рук заместителя главы администрации Липецкой области Людмилы Летниковой и вице-президента Федерации рыболовного спорта России Станислава Радзишевского.

Как сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области, лучших рыболовов выбирали в трех основных номинациях: среди инвалидов-колясочников и инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата; среди лиц с нарушением зрения и среди лиц с нарушением слуха. Первые места в них заняли липчане Любовь Дроздова и Александр Попов и жительница Тулы Лариса Мануйлова. Причем самый большой общий вес улова – 3210 граммов – у Александра Попова. Победителям вручили кубки фестиваля, медали, дипломы и подарки.

Вторые места достались липчанину Игорю Пронину, жителю Лебедянского района Михаилу Новгородову и жителю Чаплыгинского района Олегу Погонину. На третьих местах в номинациях оказались липчане Сергей Куницын, Наталья Гуляева и Александр Боровских. Призеры фестиваля были отмечены дипломами, медалями и подарками.

Самую крупную рыбу весом в 557 граммов удалось выловить Роману Данковцеву из Усманского района. Он был награждён призом главы администрации Липецкой области Олега Королёва.

Самые мелкие рыбешки – по шесть граммов каждая – попались на удочку разу двум участникам соревнований: липчанам Ирине Скриповой и Александру Немцеву.

Немало пришлось потрудиться жительнице Лебедяни Любови Зачиняевой, чтобы вытащить из воды необычный улов. Когда леска ее удочки натянулась до предела, все свидетели этого эпизода решили, что улов будет особенно впечатляющим, и даже бросились на помощь участнице с сачком. Но результат поклевки удивил всех – это был крупный болт. В итоге, Любовь Зачиняеву наградили особым дипломом – «За волю к победе».

Самый старшим участником соревнований стал также лебедянец – 71-летний Анатолий Зачиняев, а самым молодым – 29-летний липчанин Владимир Макашов.

Все отмеченные участники соревнований, а также гости из других регионов - Воронежской, Московской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей - получили дипломы и подарки.

От лица состязавшихся рыболовов выступила заместитель председателя городской организации инвалидов-колясочников «Малое социальное объединение» Любовь Дроздова. Она поблагодарила руководство области за организацию фестиваля и выразила надежду, что в ближайшем будущем он обретет статус общероссийского.

Итоги соревнований подведены, но у их участников еще есть время для дружеского общения, знакомства с липецким краем. Лагерь межрегионального фестиваля по рыболовному спорту среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на берегу пруда в селе Павелка закроется 1 июля.

Фото: szn.lipetsk.ru