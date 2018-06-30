Общество

53 минуты назад

В Липецкой области побывали участники Крестного автопробега НОД

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#крестный ход #НОД
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В Липецкой области побывали участники Крестного автопробега НОД

Крестный ход-автопробег стартовал в Магадане, и финиширует на Донбассе

Через Липецкую область прошел Крестный ход-автопробег «Большая Россия», который проводит «Национально-освободительное движение». Стартовал Крестный пробега в Магадане 12 июня.

Участники автопробега по пути на Донбасс собирают гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР. В Липецке участники пробега побывали в Христорождественском соборе. Участников автопробега удивила 90-летняя липчанка, принесшая пакет с продуктами для жителей Донбасса, сообщает Сont.ws

Участники автопробега провели пикет на площади Ленина и далее двинулись в Задонск, где переночевали в монастыре.

Фото: cont.ws

 

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#крестный ход #НОД
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Комментарии (1)

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Горожанин

42 минуты назад
Опять больные ПГМ.
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