В Липецкой области побывали участники Крестного автопробега НОД

Крестный ход-автопробег стартовал в Магадане, и финиширует на Донбассе

Через Липецкую область прошел Крестный ход-автопробег «Большая Россия», который проводит «Национально-освободительное движение». Стартовал Крестный пробега в Магадане 12 июня.

Участники автопробега по пути на Донбасс собирают гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР. В Липецке участники пробега побывали в Христорождественском соборе. Участников автопробега удивила 90-летняя липчанка, принесшая пакет с продуктами для жителей Донбасса, сообщает Сont.ws

Участники автопробега провели пикет на площади Ленина и далее двинулись в Задонск, где переночевали в монастыре.

Фото: cont.ws