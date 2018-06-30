30 минут назад
В Липецкой области продолжают находить осколки метеорита
Очередной фрагмент метеорита нашел житель Москвы
Как сообщал GOROD48, над Липецкой областью 21 июня взорвался метеорит. По данным НАСА, липецкий метеорит двигался со скоростью 15 км/с и взорвался на высоте 27 километров. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составила 3 килотонны.
На месте падения осколков метеорита в Становлянском и Елецком районах работала группа ученых Уральского федерального университета и нашла 5 фрагментов весом 1 кг 200 гр. Ученые из Екатеринбурга свои работы завершили. Но, на месте падения осколков продолжают поиски как астрономы профессионалы, так и любители, так называемые «охотники за метеоритами».
29 июня очередную находку сделал москвич, астроном и геолог Тимур Крячко.
«Метеориты под Липецком даются дорогой ценой! 33 километра пешего поиска, и только один фрагмент!», сообщил у себя на страничке Тимур Крячко.
Фото: vk.com/timurkryachko