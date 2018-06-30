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Бывший президент Украины придумал способ вернуть Крым

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#Украина #Крым
Бывший президент Украины придумал способ вернуть Крым

Вернуть Крым в состав Украины могло бы предоставление полуострову особого статуса.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что вопрос возвращения Крыма в состав страны можно решить предоставлением региону особого статуса. Об этом он рассказал местному «Обозревателю».

По его словам, речь может идти, к примеру, о национально-культурной автономии. Кравчук посетовал, что в свое время полуостров получил территориальную, а не национальную самостоятельность. «Это было не очень разумно», — пояснил он.

Бывший глава государства подчеркнул, что тема Крыма должна рассматриваться отдельно от Донбасса, - передает Lenta.ru.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался принять новый статус региона.
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#Украина #Крым

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