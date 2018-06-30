В мире

13 минут назад

Украина признала беспомощность перед Россией в Азовском море‍

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#Украина #Россия
Украина признала беспомощность перед Россией в Азовском море‍

Украина может противопоставить российскому военному флоту в Азовском море только "дулю".

Украина может противопоставить российскому военному флоту в Азовском море только "дулю", - заявил замминистра Украины по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука в эфире телеканала ZIK.

Таким образом он отреагировал на слова председателя общественной организации "Правое дело" Дмитрия Снегирева, призвавшего украинскую армию "эффективно отреагировать" на действия российских военных в Керченском проливе с помощью неких "современных разработок ВПК", - передает РИА-Новости.

"Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту", — сказал Тука.

Ситуация в Азовском море обострилась после того, как украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России с десятью членами экипажа. Все они являются гражданами России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Четвертого мая в Черном море российским пограничным сторожевым кораблем "Аметист" было задержано украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки Очаков), незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут). Судно и экипаж доставили в Крым "для проведения процессуальных действий". В отношении капитана судна возбудили уголовное дело о браконьерстве. На судно наложили арест.
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#Украина #Россия

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