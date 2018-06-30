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17 минут назад

Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года‍

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#Путин #коррупция
Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года‍

Президент Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Соответствующий указ, подписанный 29 июня, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, - передает РИА-Новости.

Руководителям федеральных органов исполнительной власти поручается обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий.

Совету Федерации, Государственной Думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии в документе рекомендуется обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий.

Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа, доклады которой должны рассматриваться ежегодно.

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#Путин #коррупция

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