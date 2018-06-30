Больше 21 тысяч человек обратились за помощью в трудоустройстве в службу занятости

Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 18,6 тысяч человек, из них 14,3 тысяч – на постоянную работу.

В общественных работах приняло участие 1,2 тыс. чел. из числа безработных и ищущих работу граждан. В службу занятости обратилось за содействием в трудоустройстве 280 незанятых инвалида, из них 160 чел. трудоустроено или 57,1%.

По состоянию на 28 июня численность безработных составила 2,1 тыс. человек.

В службе занятости числилось 10,0 тыс. вакантных мест, напряженность на рынке труда составила 0,3 чел.

Спросом на рынке труда области пользуются: специалисты высшего уровня квалификации –1,6 тыс. чел., специалисты среднего уровня квалификации – 0,7 тыс. чел., служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – 0,3 тыс. чел., работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 0,6 тыс. чел., квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 0,4 тыс. чел., квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2,0 тыс. чел., операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,4 тыс. чел., неквалифицированные рабочие – 1,1 тыс. человек, сообщили в управлении труда и занятости населения Липецкой области.