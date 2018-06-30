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В Пермском крае жителей обязали платить за дождевую воду

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В Пермском крае жителей обязали платить за дождевую воду

Жители города Кунгур Пермского края с мая платят коммунальщикам за сточные воды, в том числе за дождевую.

Коммунальщики в городе Кунгур Пермского края с мая начали взимать с жителей платеж за сточные воды, в том числе за дождевую, об этом пишет местное издание "Искра".

На ежемесячный сбор в размере семи рублей пожаловалась жительница одного из домов. "Мы спросили в УК "Наш дом", которая нас обслуживает, что это за услуга? Нам объяснили, что вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию. Вот за это берут плату", — рассказала женщина, отметив, что на самом деле вода стекает не в канализацию, а во двор.

В городском "Водоканале" заявили, что данный сбор законен и взимается на основании приказа Региональной службы по тарифам, вступившим в силу с 12 февраля 2018 года.

"Вышеупомянутый приказ утверждает расчет объема сточных вод, которые попадают в канализационную систему. <…> Сточные воды в канализационной системе — это и дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы, и последствия аварий во внутридомовых сетях", — отметили в организации.

В декабре прошлого года свыше 30 жителей города Артем Приморского края получили некорректные электронные квитанции, где из-за технического сбоя показатели прибора учета показывали значительно больший объем потребления. Так, согласно данным СМИ, в одной из квитанций сумма платежа превышала 2,8 миллиона рублей. ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), которая рассылала платежки, извинилась за ошибку и пообещала исправить квитанции.
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