Трамп высказался о возможном признании Крыма российским

Президент США Дональд Трамп в самолете по пути в Нью-Джерси не исключил, что признает Крым частью России.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским, - пишет РИА-Новости.



Так, по словам членов президентского пула, на вопрос о том, может ли Трамп признать полуостров частью РФ, глава Белого дома ответил: "Посмотрим".



При этом он обвинил предыдущего президента США Барака Обаму в потере Украиной Крыма. "Обама сделал это возможным", — подчеркнул Трамп. Кроме того, он аналогичным образом ответил на вопрос о том, отменит ли антироссийские санкции. "Мы посмотрим, что делает Россия", — сказал Трамп.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным поднимет тему "российского вмешательства" в выборы и обсудит конфликты в Сирии и на Украине. Встреча пройдет в Хельсинки 16 июля. Как сообщалось, в середине июня появилась информация, что Трамп на встрече с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит РФ, потому что все крымчане говорят по-русски. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать такое сообщение. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эти слова, отметив, что нельзя подтвердить их достоверность.



Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, в ходе которого 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва не раз заявляла, что присоединение Крыма не противоречит нормам международного права и уставу ООН.