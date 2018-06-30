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Трамп высказался о возможном признании Крыма российским

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#Трамп #Крым #Россия
Трамп высказался о возможном признании Крыма российским

Президент США Дональд Трамп в самолете по пути в Нью-Джерси не исключил, что признает Крым частью России.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским, - пишет РИА-Новости.

Так, по словам членов президентского пула, на вопрос о том, может ли Трамп признать полуостров частью РФ, глава Белого дома ответил: "Посмотрим".

При этом он обвинил предыдущего президента США Барака Обаму в потере Украиной Крыма. "Обама сделал это возможным", — подчеркнул Трамп. Кроме того, он аналогичным образом ответил на вопрос о том, отменит ли антироссийские санкции. "Мы посмотрим, что делает Россия", — сказал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным поднимет тему "российского вмешательства" в выборы и обсудит конфликты в Сирии и на Украине. Встреча пройдет в Хельсинки 16 июля. Как сообщалось, в середине июня появилась информация, что Трамп на встрече с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит РФ, потому что все крымчане говорят по-русски. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать такое сообщение. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эти слова, отметив, что нельзя подтвердить их достоверность.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, в ходе которого 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва не раз заявляла, что присоединение Крыма не противоречит нормам международного права и уставу ООН.
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#Трамп #Крым #Россия

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