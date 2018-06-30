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сегодня, 08:51

Автомобиль стал жертвой любовных разборок

16 3903
#автомобиль #
3
Автомобиль стал жертвой любовных разборок

Липчанину разрисовали машину

На улице Депутатской, у дома 61, кто-то ночью раскрасил черную иномарку. Кроме смайликов и закрашенных белых окон, на борту выведено: "Женатый".

Остается только догадываться, что произошло. 

Это уже далеко не первый случай в Липецке, когда автомобиль превращается в "стену" для признаний в любви или напротив, проявлений ненависти на почве взаимоотношений. Так, однажды в Липецке машину обклеили женскими гигиеническими прокладками.
16 3903
#автомобиль #
3

Комментарии (16)

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Александр

4 минуты назад
Что такое мамба? Зоопарк ? Если да, то он контактный? Где координаты найти?
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справедливая

20 минут назад
А щяс нормальных нет мужиков одни козлы и альфонсы только и умеют пальцы свои гнуть и кричать что крутые а как какай та проблема так в кусты
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той что А

30 минут назад
лечат причины а не следствие. на мамбе не бываю-не зоофил. всего хватает-не ищу. в отличие от многих вас.
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В.В.

35 минут назад
Борман, слонихи, бегемотихи, свинки?
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А

36 минут назад
Неврозника из вас делают. Лечите нервы. Давно сам свою жену слушал и ее потребности ? Иль проще на мамбу зайти и снять там . Кто ищет тот найдет, чего дома не хватает. Так и ищите! Все вам чего-то не хватает! Но зато у юбки рогатой жены сидите и не уходите.
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Борман

41 минуту назад
я бывал на мамбе - это тот еще зоопарк
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борману

42 минуты назад
спалилась, молчит
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Борман

45 минут назад
А, а тебе откуда известно про фото "хобота". Сама походу там посиживаешь)))
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Борман

46 минут назад
Игнат, точно. На мамбе преимущественно жирные коровы или разведенки с кучей детей и кредитами.
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той что А

47 минут назад
ты не из тех вредных ожиревших баб, которые из своего мужика в 35 лет делают конченого неврозника? трахаться надо со своими мужьями, слушать их, поддерживать, а не мозги трескать с двух ложек по поводу и без...и вы как мерзость аналогичная вполне способны наставить рогов, собрать манатки с половиной нажитого имущества и всеми детьми уехать "к маме". "кто ищет тот найдет"- вот и находят, то чего дома не хватает. а по поводу трухлявых слабаков- вас ноги раздвигать под такими всей семьей заставили? или время оплачено было? не нравится-не ешь. сиди в деревне у мамы, жри разносолы и не позорь женский пол.поработай в * проживи больше чем 57 лет. удачи на твоем пути
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