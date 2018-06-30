Автомобиль стал жертвой любовных разборок

Липчанину разрисовали машину

На улице Депутатской, у дома 61, кто-то ночью раскрасил черную иномарку. Кроме смайликов и закрашенных белых окон, на борту выведено: "Женатый".



Остается только догадываться, что произошло.



Это уже далеко не первый случай в Липецке, когда автомобиль превращается в "стену" для признаний в любви или напротив, проявлений ненависти на почве взаимоотношений. Так, однажды в Липецке машину обклеили женскими гигиеническими прокладками.

