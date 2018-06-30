Общество
сегодня, 08:51
Автомобиль стал жертвой любовных разборок
16 3903
Липчанину разрисовали машину
На улице Депутатской, у дома 61, кто-то ночью раскрасил черную иномарку. Кроме смайликов и закрашенных белых окон, на борту выведено: "Женатый".
Остается только догадываться, что произошло.
Это уже далеко не первый случай в Липецке, когда автомобиль превращается в "стену" для признаний в любви или напротив, проявлений ненависти на почве взаимоотношений. Так, однажды в Липецке машину обклеили женскими гигиеническими прокладками.
Остается только догадываться, что произошло.
Это уже далеко не первый случай в Липецке, когда автомобиль превращается в "стену" для признаний в любви или напротив, проявлений ненависти на почве взаимоотношений. Так, однажды в Липецке машину обклеили женскими гигиеническими прокладками.
16 3903
Александр
справедливая
той что А
В.В.
А
Борман
борману
Борман
Борман
той что А