Неделя 48
сегодня, 08:00
Кого хотят тут осчастливить, тому уже спасенья нет
Итоги недели
Главными событиями недели были матчи российского футбольного чемпионата. С них и начнем. Тем более, что они могут быть причинами кадровых перемен. И даже не в спорте.
Иногда лучше жевать, чем говорить
Еще перед ничего не значащим в групповой борьбе матчем между сборными Уругвая и России (обе команды уже зарезервировали себе места в 1/8 финала) GOROR48 сообщил, что «Болельщики верят в победу сборной России над Уругваем, но осторожно». И правильно, ведь игра с Уругваем показала истинный уровень нашей футбольной дружины. И подопечные Станислава Черчесова проиграли со счетом 0:3.
Накануне этой встречи губернатор Липецкой области сначала пожелал удачи сборной России по футболу, а после того, как стало известно, что российским футболистам мало что светит в этом матче, еще во время игры, при счете 0:2 написал там же еще один твит: мол, верьте в себя, ребята (см. «Олег Королев: «Уругвай - неважно...»).
В пятницу Олег Королев опять отметился в своем Твиттере. «Губернатор Липецкой области объяснил причины вылета Германии с ЧМ-2018» тем, что « …на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им..ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались...».
Эта запись собрала тысячи возмущенных комментариев и в самом Твиттере, и на страницах множества российских изданий, процитировавших Королева. В обсуждение включились даже политики. Так, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил:
- Губернатору Липецкой области должно быть стыдно за сказанный бред, он должен принести официальные извинения, причем не только перед немецкими и российскими болельщиками, но и перед руководством Германии и нашей страны.
И тут же «Олег Королев объяснил скандальный твит взломом аккаунта», объяснив околофутбольные суждения тем, что «кто-то крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией» и что-то там «наляпал в Твиттере».
Примечательно, что до удаления скандального твита телеграм-канал Life Shot успел взять комментарий у Олега Королева.
- Что там обсуждать? Твиты - это эмоции, - объяснил губернатор телеграм-каналу появление записи.
Вопрос: «Кто наляпал в записной книжке губернатора?» остается открытым.
Между тем «Липчанин обокрал болельщика из Коста-Рики в Самаре». Кража произошла на стадионе во время футбольного матча. Преступник завладел паспортом болельщика из Коста-Рики и забрал из камеры хранения на стадионе его чемодан. 26-летний Дмитрий Новохат оказался ранее судимым за незаконный оборот наркотиков, вычислить его не составило труда.
А в понедельник на брифинге в мэрии заместитель главы Липецка Евгений Павлов рассказал о том, «Почему в Липецке не появилась официальная фанзона ЧМ по футболу?». Оказывается, организаторы Кубка мира предъявили много ограничений к такому объекту. Изначально фанзону у себя хотел организовать ТРЦ «Ривьера», но его руководство не сумело соответствовать всем требованиям ФИФА. В то же время сама мэрия не сумела организовать фанзону - с большим экраном - на территории Городища, так как подрядчики благоустройства этой общественной территории не сумели вовремя сдать объект в эксплуатацию (муниципальным контрактом изначально предполагалось, что Городище примет болельщиков к началу футбольного первенства). Однако в этот же день на своей планерке «Глава Липецка велел смонтировать экран на Городище до полуфиналов Кубка мира». А первый из них состоится 10 июля.
«Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она...»
На этой неделе вице-мэр Липецка Евгений Павлов пояснил GOROD48 причины запрета для СМИ съемки выступления певицы Юлианны Карауловой. Финалистка «Фабрики звезд-5» стала приглашенной звездой выпускного бала «Липецкие зори-2018». За несколько дней до концерта администрация артистки обратилась к липецким чиновникам с предложением продать одному из СМИ эксклюзивное право на съемку выступления Карауловой. «Съемку выступления звезды выпускного в Липецке оценили в 150 000 рублей». Но желающих купить трансляцию не нашлось.
А вот другие поп-дивы у нас появятся 13 и 14 июля. В пятницу в театре драмы имени Льва Толстого День металлурга отметит коллектив ПАО «НЛМК» и перед приглашенными будет петь Валерия. А «Ирина Дубцова зажжет в Липецке в День города» вечером в субботу». Сраэу после ее выступления небо над площадью Петра Великого расцветят огненные букеты. В мэрии сообщили, что «Салют в День города будет в пять раз дороже, чем в День Победы», и, следовательно, красивее и продолжительнее.
Ко дню города «Липецку подарили истребитель Су-27». Сейчас в мэрии спорят, куда пристроить списанный истребитель. Одни муниципальные служащие считают, что ему самое место на уже существующей площадке военной техники в парке Победы, которую можно увеличить без существенных бюджетных вложений. Другие говорят, что самолет мог бы стать украшением заложенного у микрорайона «Елецкий» парка авиаторов. Есть, правда, опасения, что на этом неохраняемом пока объекте истребитель растащат на цветмет. Ведь ранее «Из парка Авиаторов украли все туи». И это - в год столетия липецкой авиации! А ведь такой исход корреспонденты сайта прогнозировали еще в день высадки аллеи весной этого года.
Еще один подарок городу сделали депутаты. На этой неделе «Полку почетных граждан Липецка прибыло». Ими стали отставные милиционеры - подполковник Александр Гоголев и полковник Валентин Сонин. Что ж, это современный российский тренд, когда люди в погонах даже на пенсии олицетворяют ум, честь и совесть нашей эпохи.
У нас все впереди. Эта мысль тревожит
На состоявшейся во вторник сессии Липецкого горсовета председатель департамента экономического развития мэрии Екатерина Белокопытова рассказала депутатам, что представляет собой город (см. «От хорошей жизни в Липецке стало больше жизнерадостных алкашей»). Из отчета следовало, что наш город - мировой рекордсмен по количеству ТРЦ на душу населения, хотя и живет в долг, и он растет (в настоящее время разрыв между расходами и доходами бюджета вот-вот достигнет миллиарда рублей). Горожане стали больше пить - число алкоголиков выросло в прошлом году сразу на 71% по сравнению с 2016 годом! Выросло на 12% и число наркоманов.
Кстати, в Липецке упала рождаемость. Смертность немного сократилась, но по прежнему высока. Липчане недовольны качеством дошкольного и школьного образования. К нам даже мигрантов приехало меньше на 80%, чем в 2016 году. В мэрии замечают: в связи с «ухудшением ситуации на фоне осложнения геополитической обстановки».
И все же хотелось бы закончить ложкой меда: по данным чиновников, на 60% выросло количество горожан, удовлетворенных тем, как идет дела в сфере ЖКХ! И это при том, что в графе «доля установленных туалетных модулей к общему числу требующих установки» стоит прочерк. Но в этом году липчане на ЖКХ обидятся, ведь 1 июля администрация области установила тариф на новую коммунальную услугу - вывоз, переработку и утилизацию твердых коммунальных отходов. Тариф составит «95 рублей 95 копеек в месяц с жителя Липецка за мусор». А для жителей частного сектора - 154 рубля 28 копеек. Новая коммунальная услуга будет начисляться на количество зарегистрированных в квартире или доме жильцов, а не на квадратные метры жилплощади, как это обстоит сегодня. «Мусорные» платежки липчане получат уже в июле, а не в августе, как анонсировалось ранее.
«ЛГЭК готовит масштабную допэмиссию акций на миллиарды рублей». Во что для горожан выльется впоследствии эта сделка, нам пока не сообщают. В самой компании говорят, конечно, о том, что собираются скупить пока муниципальные водопроводы, тепловые и иные сети «не для того, чтобы проесть, а чтобы под грамотным управлением увеличить его капитализацию». Свежо, как говорится, предание…
А еще на сессии Липецкого горсовета перед депутатами в духе «а-ля Остап Бендер» председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Михаил Бакланов расписал перспективы комплексного развития социальной инфраструктуры города до 2035 года. И они блестящи. Так, «В Липецке за год построят 13 стадионов, 35 школ и детских садов, аквапарк!» Это - не первоапрельская шутка: революция в социальной инфраструктуре назначена на 2035 год. Кто из авторов этой концепции будет при своих должностях в этом году? Так что языком молоть - не мешки ворочать. Об этом знали еще в древности. Как там? Или ишак сдохнет, или падишах?
На ум приходят слова Некрасова: «Жаль только - жить в эту пору прекрасную уж не придется - ни мне, ни тебе». В общем, Липецк, кажется, так и останется скучным, серым и унылым провинциальным городом и не станет Нью-Липецком, как не стали заштатные Васюки Нью-Васюками, как ни расписывал перспективы волжской пристани известный литературный герой.
Впрочем, власть, очевидно, старается. Так, «Площадь Петра Великого обновят за 32,7 млн рублей». Радикально главная де-факто площадь города не изменится. Просто на ней станет меньше газонов и больше плитки. А еще у «Октября» появится не временная, а стационарная сцена под открытым небом - для митингов. Их должно стать больше. Ведь давно замечено - чем хуже идут дела, тем больше причин искать где-то врагов!
#приехали_на_новом
В минувшую пятницу в Липецке «Водитель пассажирского автобуса давал сдачу пассажиру и врезался в «Пежо». Весь пластиковый фасад новенького «Волгабаса», полюбившегося горожанам из-за наличия в нем кондиционера, - в хлам! Особенно жалким был вид у оторвавшейся панели с хештегом #поехали_на_новом. А ведь за этот автобус мэрии еще платить заводу-изготовителю и платить!
Но ничего: «В Липецк пришли 20 новых автобусов». Каждый обошелся муниципальному транспортному предприятию в 5,6 миллиона рублей. Все они - газовые. Вручая ключи от новой техники водителям, глава Липецка заверил их, что, как и обещал ранее, в течение пяти лет их предприятие с помощью мэрии полностью обновит подвижной состав. И что еще в этом году МУП «Липецкпассажиртранс» приобретет с помощью городского и областного бюджетов еще 40 новых машин. Также в этом году мэрия купит, как уже сообщалось, пять электробусов. Также муниципальный парк в августе пополнят 10 больших трехосных списанных автобусов из Москвы. Они уже пришли на предприятие, но тут же попали на техобслуживание. После того, как все их детали и узлы пройдут тщательную проверку, эти машины выйдут на самые востребованные городские маршруты.
Между тем «Вице-мэр Липецка променял «Тойоту Камри» на старый автобус». Удивительно было видеть вип-чиновника на убитом «ЛиАЗе» с указанием написанного от руки маршрута. А вот в убитых, давно изношенных на 100% трамваях руководителей мэрии как пассажиров вряд ли увидишь. Поэтому пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Александр Барыбин вынес на голосование вопрос их существования. «Липчанин просит закрыть трамвайное движение», либо срочно искать деньги на обновление этого вида транспорта. Но вопли Барыбина власти вряд ли услышат: они озабочены проектом модернизации инфраструктуры горэлектротранспорта под скоростной трамвай, ведь обещанное нам метро оказалось мыльным пузырем.
Три истории о детях. И все печальные
Бывший воспитанник Грязинского детского дома выложил в соцсети шокирующее видео. На записи слышны вопли подростка, удерживаемого на полу женщиной в белом халате. Другая женщина в белом халате запрещает снимать происходящее (см. «Здесь учатся дети, которых бьют и над которыми издеваются...»).
Автор видео обращается «ко всем, кто может помочь». Но директор дома-школы Дмитрий Батищев, депутат областного Совета из фракции «Единая Россия», говорит, что в богоугодном заведении детально разобрались в ситуации и выяснили, что этот ролик - постановочный. Мол, одна девочка хотела выставить в нехорошем свете медсестру. Однако в прокуратуре области GOROD48 сообщили, что «Девочку принуждали принимать психотропные лекарства», и что прокурор области вынес представление в адрес директора этого учреждения о недопустимости в дальнейшем таких действий.
«В Ельце внезапно умер шестимесячный ребенок». При странных обстоятельствах - «Младенец умер в кабинете забора крови». Его туда направила участковый педиатр. «По факту гибели младенца в Ельце возбуждено уголовное дело» по ч. 2 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Что думает о произошедшем отец умершего мальчика, читайте в публикации «Единственного и любимого сына я не верну, но накажу ответственных за смерть моего котеночка» - маленькому Матвею отказали в госпитализации.
Третья история также трагична. В понедельник мы сообщили, что «Виновник гибели 10-летней девочки арестован» - 40-летнего жителя Твери обвиняют в наезде на «зебре» на женщину с двумя детьми. И вот - новый поворот: липчанин Александр Зиновьев, очевидец этой аварии, уверяет, что за рулем внедорожника был не мужчина, а женщина на лабутенах (см. «Она пьяная! И скрывается с места ДТП!»). В свою очередь, GOROD48 связался с родной сестрой арестованного.
- Александр - профессиональный водитель. У него - большой водительский стаж. Он ездит по стране на своем личном автомобиле, являясь представителем крупной компании. То, что мы узнали из соцсетей, нас шокировало! Кто эта женщина, которая могла быть за рулем его машины, мы даже не представляем!
По словам Юлии Мироновой, ее брат женат (см. «Почему он должен губить свою жизнь из-за случайной знакомой?»). Но дама на лабутенах оказалась не виновата (см. «В трагедии на пешеходном переходе у Петровского рынка женщину винили зря»).
Прокуратура взялась за неадекватов за рулем. Так, «У параноика и шизофреника отобрали водительские права». А еще «В Липецке будут изымать водительские права у наркоманов».
Говорят, снаряд не попадает дважды в одну воронку. Попадает. Так, 26 июня GOROD48 сообщил, что «Артурчика ограбили» - у самого известного попрошайки города отняли сумку с деньгами. И вот 29 июня «Артурчика снова ограбили». Городская знаменитость попыталась преследовать преступников, но победила молодость.
«Депутат Госдумы от «Единой России» отказался комментировать пенсионную реформу». Михаил Гулевский убежал от GOROD48 со словами: «Еще рано об этом говорить!»
Иногда лучше жевать, чем говорить
Еще перед ничего не значащим в групповой борьбе матчем между сборными Уругвая и России (обе команды уже зарезервировали себе места в 1/8 финала) GOROR48 сообщил, что «Болельщики верят в победу сборной России над Уругваем, но осторожно». И правильно, ведь игра с Уругваем показала истинный уровень нашей футбольной дружины. И подопечные Станислава Черчесова проиграли со счетом 0:3.
Накануне этой встречи губернатор Липецкой области сначала пожелал удачи сборной России по футболу, а после того, как стало известно, что российским футболистам мало что светит в этом матче, еще во время игры, при счете 0:2 написал там же еще один твит: мол, верьте в себя, ребята (см. «Олег Королев: «Уругвай - неважно...»).
В пятницу Олег Королев опять отметился в своем Твиттере. «Губернатор Липецкой области объяснил причины вылета Германии с ЧМ-2018» тем, что « …на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им..ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались...».
Эта запись собрала тысячи возмущенных комментариев и в самом Твиттере, и на страницах множества российских изданий, процитировавших Королева. В обсуждение включились даже политики. Так, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил:
- Губернатору Липецкой области должно быть стыдно за сказанный бред, он должен принести официальные извинения, причем не только перед немецкими и российскими болельщиками, но и перед руководством Германии и нашей страны.
И тут же «Олег Королев объяснил скандальный твит взломом аккаунта», объяснив околофутбольные суждения тем, что «кто-то крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией» и что-то там «наляпал в Твиттере».
Примечательно, что до удаления скандального твита телеграм-канал Life Shot успел взять комментарий у Олега Королева.
- Что там обсуждать? Твиты - это эмоции, - объяснил губернатор телеграм-каналу появление записи.
Вопрос: «Кто наляпал в записной книжке губернатора?» остается открытым.
Между тем «Липчанин обокрал болельщика из Коста-Рики в Самаре». Кража произошла на стадионе во время футбольного матча. Преступник завладел паспортом болельщика из Коста-Рики и забрал из камеры хранения на стадионе его чемодан. 26-летний Дмитрий Новохат оказался ранее судимым за незаконный оборот наркотиков, вычислить его не составило труда.
А в понедельник на брифинге в мэрии заместитель главы Липецка Евгений Павлов рассказал о том, «Почему в Липецке не появилась официальная фанзона ЧМ по футболу?». Оказывается, организаторы Кубка мира предъявили много ограничений к такому объекту. Изначально фанзону у себя хотел организовать ТРЦ «Ривьера», но его руководство не сумело соответствовать всем требованиям ФИФА. В то же время сама мэрия не сумела организовать фанзону - с большим экраном - на территории Городища, так как подрядчики благоустройства этой общественной территории не сумели вовремя сдать объект в эксплуатацию (муниципальным контрактом изначально предполагалось, что Городище примет болельщиков к началу футбольного первенства). Однако в этот же день на своей планерке «Глава Липецка велел смонтировать экран на Городище до полуфиналов Кубка мира». А первый из них состоится 10 июля.
«Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она...»
На этой неделе вице-мэр Липецка Евгений Павлов пояснил GOROD48 причины запрета для СМИ съемки выступления певицы Юлианны Карауловой. Финалистка «Фабрики звезд-5» стала приглашенной звездой выпускного бала «Липецкие зори-2018». За несколько дней до концерта администрация артистки обратилась к липецким чиновникам с предложением продать одному из СМИ эксклюзивное право на съемку выступления Карауловой. «Съемку выступления звезды выпускного в Липецке оценили в 150 000 рублей». Но желающих купить трансляцию не нашлось.
А вот другие поп-дивы у нас появятся 13 и 14 июля. В пятницу в театре драмы имени Льва Толстого День металлурга отметит коллектив ПАО «НЛМК» и перед приглашенными будет петь Валерия. А «Ирина Дубцова зажжет в Липецке в День города» вечером в субботу». Сраэу после ее выступления небо над площадью Петра Великого расцветят огненные букеты. В мэрии сообщили, что «Салют в День города будет в пять раз дороже, чем в День Победы», и, следовательно, красивее и продолжительнее.
Ко дню города «Липецку подарили истребитель Су-27». Сейчас в мэрии спорят, куда пристроить списанный истребитель. Одни муниципальные служащие считают, что ему самое место на уже существующей площадке военной техники в парке Победы, которую можно увеличить без существенных бюджетных вложений. Другие говорят, что самолет мог бы стать украшением заложенного у микрорайона «Елецкий» парка авиаторов. Есть, правда, опасения, что на этом неохраняемом пока объекте истребитель растащат на цветмет. Ведь ранее «Из парка Авиаторов украли все туи». И это - в год столетия липецкой авиации! А ведь такой исход корреспонденты сайта прогнозировали еще в день высадки аллеи весной этого года.
Еще один подарок городу сделали депутаты. На этой неделе «Полку почетных граждан Липецка прибыло». Ими стали отставные милиционеры - подполковник Александр Гоголев и полковник Валентин Сонин. Что ж, это современный российский тренд, когда люди в погонах даже на пенсии олицетворяют ум, честь и совесть нашей эпохи.
У нас все впереди. Эта мысль тревожит
На состоявшейся во вторник сессии Липецкого горсовета председатель департамента экономического развития мэрии Екатерина Белокопытова рассказала депутатам, что представляет собой город (см. «От хорошей жизни в Липецке стало больше жизнерадостных алкашей»). Из отчета следовало, что наш город - мировой рекордсмен по количеству ТРЦ на душу населения, хотя и живет в долг, и он растет (в настоящее время разрыв между расходами и доходами бюджета вот-вот достигнет миллиарда рублей). Горожане стали больше пить - число алкоголиков выросло в прошлом году сразу на 71% по сравнению с 2016 годом! Выросло на 12% и число наркоманов.
Кстати, в Липецке упала рождаемость. Смертность немного сократилась, но по прежнему высока. Липчане недовольны качеством дошкольного и школьного образования. К нам даже мигрантов приехало меньше на 80%, чем в 2016 году. В мэрии замечают: в связи с «ухудшением ситуации на фоне осложнения геополитической обстановки».
И все же хотелось бы закончить ложкой меда: по данным чиновников, на 60% выросло количество горожан, удовлетворенных тем, как идет дела в сфере ЖКХ! И это при том, что в графе «доля установленных туалетных модулей к общему числу требующих установки» стоит прочерк. Но в этом году липчане на ЖКХ обидятся, ведь 1 июля администрация области установила тариф на новую коммунальную услугу - вывоз, переработку и утилизацию твердых коммунальных отходов. Тариф составит «95 рублей 95 копеек в месяц с жителя Липецка за мусор». А для жителей частного сектора - 154 рубля 28 копеек. Новая коммунальная услуга будет начисляться на количество зарегистрированных в квартире или доме жильцов, а не на квадратные метры жилплощади, как это обстоит сегодня. «Мусорные» платежки липчане получат уже в июле, а не в августе, как анонсировалось ранее.
«ЛГЭК готовит масштабную допэмиссию акций на миллиарды рублей». Во что для горожан выльется впоследствии эта сделка, нам пока не сообщают. В самой компании говорят, конечно, о том, что собираются скупить пока муниципальные водопроводы, тепловые и иные сети «не для того, чтобы проесть, а чтобы под грамотным управлением увеличить его капитализацию». Свежо, как говорится, предание…
А еще на сессии Липецкого горсовета перед депутатами в духе «а-ля Остап Бендер» председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Михаил Бакланов расписал перспективы комплексного развития социальной инфраструктуры города до 2035 года. И они блестящи. Так, «В Липецке за год построят 13 стадионов, 35 школ и детских садов, аквапарк!» Это - не первоапрельская шутка: революция в социальной инфраструктуре назначена на 2035 год. Кто из авторов этой концепции будет при своих должностях в этом году? Так что языком молоть - не мешки ворочать. Об этом знали еще в древности. Как там? Или ишак сдохнет, или падишах?
На ум приходят слова Некрасова: «Жаль только - жить в эту пору прекрасную уж не придется - ни мне, ни тебе». В общем, Липецк, кажется, так и останется скучным, серым и унылым провинциальным городом и не станет Нью-Липецком, как не стали заштатные Васюки Нью-Васюками, как ни расписывал перспективы волжской пристани известный литературный герой.
Впрочем, власть, очевидно, старается. Так, «Площадь Петра Великого обновят за 32,7 млн рублей». Радикально главная де-факто площадь города не изменится. Просто на ней станет меньше газонов и больше плитки. А еще у «Октября» появится не временная, а стационарная сцена под открытым небом - для митингов. Их должно стать больше. Ведь давно замечено - чем хуже идут дела, тем больше причин искать где-то врагов!
#приехали_на_новом
В минувшую пятницу в Липецке «Водитель пассажирского автобуса давал сдачу пассажиру и врезался в «Пежо». Весь пластиковый фасад новенького «Волгабаса», полюбившегося горожанам из-за наличия в нем кондиционера, - в хлам! Особенно жалким был вид у оторвавшейся панели с хештегом #поехали_на_новом. А ведь за этот автобус мэрии еще платить заводу-изготовителю и платить!
Но ничего: «В Липецк пришли 20 новых автобусов». Каждый обошелся муниципальному транспортному предприятию в 5,6 миллиона рублей. Все они - газовые. Вручая ключи от новой техники водителям, глава Липецка заверил их, что, как и обещал ранее, в течение пяти лет их предприятие с помощью мэрии полностью обновит подвижной состав. И что еще в этом году МУП «Липецкпассажиртранс» приобретет с помощью городского и областного бюджетов еще 40 новых машин. Также в этом году мэрия купит, как уже сообщалось, пять электробусов. Также муниципальный парк в августе пополнят 10 больших трехосных списанных автобусов из Москвы. Они уже пришли на предприятие, но тут же попали на техобслуживание. После того, как все их детали и узлы пройдут тщательную проверку, эти машины выйдут на самые востребованные городские маршруты.
Между тем «Вице-мэр Липецка променял «Тойоту Камри» на старый автобус». Удивительно было видеть вип-чиновника на убитом «ЛиАЗе» с указанием написанного от руки маршрута. А вот в убитых, давно изношенных на 100% трамваях руководителей мэрии как пассажиров вряд ли увидишь. Поэтому пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Александр Барыбин вынес на голосование вопрос их существования. «Липчанин просит закрыть трамвайное движение», либо срочно искать деньги на обновление этого вида транспорта. Но вопли Барыбина власти вряд ли услышат: они озабочены проектом модернизации инфраструктуры горэлектротранспорта под скоростной трамвай, ведь обещанное нам метро оказалось мыльным пузырем.
Три истории о детях. И все печальные
Бывший воспитанник Грязинского детского дома выложил в соцсети шокирующее видео. На записи слышны вопли подростка, удерживаемого на полу женщиной в белом халате. Другая женщина в белом халате запрещает снимать происходящее (см. «Здесь учатся дети, которых бьют и над которыми издеваются...»).
Автор видео обращается «ко всем, кто может помочь». Но директор дома-школы Дмитрий Батищев, депутат областного Совета из фракции «Единая Россия», говорит, что в богоугодном заведении детально разобрались в ситуации и выяснили, что этот ролик - постановочный. Мол, одна девочка хотела выставить в нехорошем свете медсестру. Однако в прокуратуре области GOROD48 сообщили, что «Девочку принуждали принимать психотропные лекарства», и что прокурор области вынес представление в адрес директора этого учреждения о недопустимости в дальнейшем таких действий.
«В Ельце внезапно умер шестимесячный ребенок». При странных обстоятельствах - «Младенец умер в кабинете забора крови». Его туда направила участковый педиатр. «По факту гибели младенца в Ельце возбуждено уголовное дело» по ч. 2 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Что думает о произошедшем отец умершего мальчика, читайте в публикации «Единственного и любимого сына я не верну, но накажу ответственных за смерть моего котеночка» - маленькому Матвею отказали в госпитализации.
Третья история также трагична. В понедельник мы сообщили, что «Виновник гибели 10-летней девочки арестован» - 40-летнего жителя Твери обвиняют в наезде на «зебре» на женщину с двумя детьми. И вот - новый поворот: липчанин Александр Зиновьев, очевидец этой аварии, уверяет, что за рулем внедорожника был не мужчина, а женщина на лабутенах (см. «Она пьяная! И скрывается с места ДТП!»). В свою очередь, GOROD48 связался с родной сестрой арестованного.
- Александр - профессиональный водитель. У него - большой водительский стаж. Он ездит по стране на своем личном автомобиле, являясь представителем крупной компании. То, что мы узнали из соцсетей, нас шокировало! Кто эта женщина, которая могла быть за рулем его машины, мы даже не представляем!
По словам Юлии Мироновой, ее брат женат (см. «Почему он должен губить свою жизнь из-за случайной знакомой?»). Но дама на лабутенах оказалась не виновата (см. «В трагедии на пешеходном переходе у Петровского рынка женщину винили зря»).
Ну и ну!«Департамент образования мэрии приглашает детей в еще не построенный детсад». На месте дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне «Елецкий» пока только котлован, но в него уже записывают малышей.
Прокуратура взялась за неадекватов за рулем. Так, «У параноика и шизофреника отобрали водительские права». А еще «В Липецке будут изымать водительские права у наркоманов».
Говорят, снаряд не попадает дважды в одну воронку. Попадает. Так, 26 июня GOROD48 сообщил, что «Артурчика ограбили» - у самого известного попрошайки города отняли сумку с деньгами. И вот 29 июня «Артурчика снова ограбили». Городская знаменитость попыталась преследовать преступников, но победила молодость.
«Депутат Госдумы от «Единой России» отказался комментировать пенсионную реформу». Михаил Гулевский убежал от GOROD48 со словами: «Еще рано об этом говорить!»
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24.06.2018 08:00Неделя 48