Водитель пассажирского автобуса давал сдачу пассажиру и врезался в «Пежо»

Авария обошлась без пострадавших.

Сегодня на улице Кривенкова в Липецке у дома №13 столкнулись пассажирский автобус маршрута №27а и грузопассажирский автомобиль «Пежо».

По словам водителя «Пежо», он остановился у пешеходного перехода, когда сзади в него въехал автобус. От удара «Пежо» вылетел с дороги. У автобуса полностью разбита передняя часть.Водитель автобуса объяснил GOROD48 аварию, тем что он отвлекся, когда давал сдачу одному из пассажиров.В аварии никто не пострадал.