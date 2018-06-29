Происшествия
43 минуты назад
Водитель пассажирского автобуса давал сдачу пассажиру и врезался в «Пежо»
Авария обошлась без пострадавших.
Сегодня на улице Кривенкова в Липецке у дома №13 столкнулись пассажирский автобус маршрута №27а и грузопассажирский автомобиль «Пежо».
Водитель автобуса объяснил GOROD48 аварию, тем что он отвлекся, когда давал сдачу одному из пассажиров.
В аварии никто не пострадал.
По словам водителя «Пежо», он остановился у пешеходного перехода, когда сзади в него въехал автобус. От удара «Пежо» вылетел с дороги. У автобуса полностью разбита передняя часть.
Водитель автобуса объяснил GOROD48 аварию, тем что он отвлекся, когда давал сдачу одному из пассажиров.
В аварии никто не пострадал.
Ук
****
не говори,
Мотя
у него,походу,токсоплазма,
ПОП
везде оптимизация-
Мотя
Ха
Липчанин