Происшествия

43 минуты назад

Водитель пассажирского автобуса давал сдачу пассажиру и врезался в «Пежо»

10 815
#авария #ДТП
1
Водитель пассажирского автобуса давал сдачу пассажиру и врезался в «Пежо»

Авария обошлась без пострадавших.

Сегодня на улице Кривенкова в Липецке у дома №13 столкнулись пассажирский автобус маршрута №27а и грузопассажирский автомобиль «Пежо».

По словам водителя «Пежо», он остановился у пешеходного перехода, когда сзади в него въехал автобус. От удара «Пежо» вылетел с дороги. У автобуса полностью разбита передняя часть.

Водитель автобуса объяснил GOROD48 аварию, тем что он отвлекся, когда давал сдачу одному из пассажиров.

В аварии никто не пострадал. 



img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
10 815
#авария #ДТП
1

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ук

9 секунд назад
Востоновление автобуса за счет водителя! Приходите работать на муп лпатп .пост скриптум ремонт на 400000
ответить

****

16 минут назад
Поехали на новом, приехали на старом)
ответить

не говори,

20 минут назад
Мотя, в день 10 раз переобуется,этот Бурак Литрович
ответить

Мотя

23 минуты назад
У Королева токсоплазма в мозгу! Написал в твиттере гадость про немцев. А когда его стали разбирать на цитаты- отказался, мол, взломали его твиттер. И это не превый раз! Во, флигель! Его нужно проверить на токсоплазму!
ответить

у него,походу,токсоплазма,

26 минут назад
Мотя,
ответить

ПОП

27 минут назад
водятел олень ! гудок ему испортить!
ответить

везде оптимизация-

28 минут назад
Работай за двоих,получай за одного.Отсюда и чп.
ответить

Мотя

30 минут назад
Сдавал сдачу утырок. Руки загребущие. Новый автобус испохабил
ответить

Ха

31 минуту назад
И тут оптимизация! Экономили на кондукторе - ремонтируйте транспорт! Хорошо что никто не пострадал!
ответить

Липчанин

33 минуты назад
Обновили новый!!!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Ельце осудили двух лжесвидетелей
#суд
4
В Ельце осудили двух лжесвидетелей

сегодня, 14:02

Происшествия
Фестиваль «Краснинский самовар» не состоится из-за трагедии
#ДТП #авария
12
Фестиваль «Краснинский самовар» не состоится из-за трагедии

сегодня, 13:15

Происшествия
Липчанин сбежал из колонии
#побег
11
Липчанин сбежал из колонии

сегодня, 12:00

Происшествия
41-летнего рецидивиста будут судить за убийство. грабеж и поджог
#убийство #поджог
3
41-летнего рецидивиста будут судить за убийство. грабеж и поджог

сегодня, 11:41

Происшествия
Трактор и грузовик тушили пожарные этой ночью
#пожар
2
Трактор и грузовик тушили пожарные этой ночью

сегодня, 07:48

Происшествия
На бульваре Шубина сгорели стойки «Магнита»
#пожар
9
На бульваре Шубина сгорели стойки «Магнита»

вчера, 16:37

Происшествия