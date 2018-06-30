Погода в Липецке

37 минут назад

В Липецкой области дожди и до +33

311
#гроза #дождь
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В Липецкой области дожди и до +33

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, умеренные, местами небольшие дожди, гроза. 

Ветер южный, 7-12 м/сек., при грозе с порывами до 15-20 м/сек. Температура ночью от 18 до 23 градусов тепла, днем температура составит от 28 до 33 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, умеренный дождь, гроза. Температура ночью от +19 до +21 градусов, днем от 29 до 31 градусов тепла. 

311
#гроза #дождь
1

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